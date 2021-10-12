https://ria.ru/20211012/burya-1754167202.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 12.10.2021

На Земле началась магнитная буря

В магнитосфере Земли началась буря, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:05

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2021-10-12T14:59

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В магнитосфере Земли началась буря, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.Согласно его данным, в районе трех ночи по Москве зафиксировали событие слабого уровня, с 06:00 до 09:00 он увеличился до среднего, после чего буря начала стихать и опустилась до состояния возмущенной магнитосферы, которое, согласно прогнозу, продлится примерно до 15 часов дня.Достигшее Земли облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния, которые можно увидеть на широтах 60-70 градусов — например, из Санкт-Петербурга или Мурманска.Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 09:19 мск. Она была среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.

https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html

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