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На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 12.10.2021
На Земле началась магнитная буря
В магнитосфере Земли началась буря, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:05
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В магнитосфере Земли началась буря, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.Согласно его данным, в районе трех ночи по Москве зафиксировали событие слабого уровня, с 06:00 до 09:00 он увеличился до среднего, после чего буря начала стихать и опустилась до состояния возмущенной магнитосферы, которое, согласно прогнозу, продлится примерно до 15 часов дня.Достигшее Земли облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния, которые можно увидеть на широтах 60-70 градусов — например, из Санкт-Петербурга или Мурманска.Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 09:19 мск. Она была среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.
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санкт-петербург, мурманск, москва, космос - риа наука, земля, россия
12:05 12.10.2021 (обновлено: 14:59 12.10.2021)
 
На Земле началась магнитная буря

На Земле ночью началась магнитная буря

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В магнитосфере Земли началась буря, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Согласно его данным, в районе трех ночи по Москве зафиксировали событие слабого уровня, с 06:00 до 09:00 он увеличился до среднего, после чего буря начала стихать и опустилась до состояния возмущенной магнитосферы, которое, согласно прогнозу, продлится примерно до 15 часов дня.
Достигшее Земли облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния, которые можно увидеть на широтах 60-70 градусов — например, из Санкт-Петербурга или Мурманска.
Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 09:19 мск. Она была среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 02:52
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