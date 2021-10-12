https://ria.ru/20211012/anekdot-1754123455.html

Ситуацию на Украине при Зеленском признали анекдотом

В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической - РИА Новости, 12.10.2021

Ситуацию на Украине при Зеленском признали анекдотом

С первого дня избрания президента Украины Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно назвать "интересным анекдотом". Такое мнение в эфире... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T01:52

2021-10-12T01:52

2021-10-12T02:03

украина

владимир путин

владимир зеленский

ситуация на украине

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алексей арестович

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. С первого дня избрания президента Украины Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно назвать "интересным анекдотом". Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник опубликовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. Она содержит, по определению зампреда Совбеза, "пять коротких полемических тезисов". В частности, он не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию."С первого дня избрания Зеленского и по сей день – внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев – Прим. ред.) сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата", - сказал Арестович.Советник главы офиса Зеленского также посетовал, что Россия готова восстановить дипломатические и экономические связи, но не желает обсуждать Крым.Ранее Зеленский выражал желание провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, полагая, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского лидера пытается не допустить этого. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211006/ukraina-1753412393.html

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украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация на украине, россия, алексей арестович