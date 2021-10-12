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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/anderson-1754048809.html
Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона
Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона - РИА Новости, 12.10.2021
Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона
Актер Билл Мюррей на Лондонском кинофестивале, где прошел показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан",... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T05:08
2021-10-12T05:08
культура
уэс андерсон
новости культуры
кино и сериалы
испания
голливуд
билл мюррей
тильда суинтон
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Билл Мюррей на Лондонском кинофестивале, где прошел показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", раскрыл, как будет называться новая лента режиссера, съемки которой проходят в Испании, сообщает Screen Daily. По словам Мюррея, который снялся почти во всех картинах Андерсона, предстоящий фильм получил название "Asteroid City" ("Астероидный город"). Обсуждая вопрос о том, обдумывает ли он каждый раз предложения Уэса Андерсона о том, сняться у него или нет, актер сказал: "Есть люди, которым вы даже не отвечаете на звонки. А есть такие, которым просто говорите: "Хорошо, да". Он один из таких". Вместе с Биллом Мюрреем в ленте задействованы такие звезды Голливуда, как Том Хэнкс, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Брайан Крэнстон и другие. Детали сюжета не раскрывают. Дата премьеры тоже пока не объявлена.
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уэс андерсон, новости культуры, кино и сериалы, испания, голливуд, билл мюррей, тильда суинтон
05:08 12.10.2021
 

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Уэс Андерсон
Режиссер Уэс Андерсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Билл Мюррей на Лондонском кинофестивале, где прошел показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", раскрыл, как будет называться новая лента режиссера, съемки которой проходят в Испании, сообщает Screen Daily.
По словам Мюррея, который снялся почти во всех картинах Андерсона, предстоящий фильм получил название "Asteroid City" ("Астероидный город").

"Мы снимаем его (имея в виду фильм. — Прим. ред.) в Испании, примерно в 45 минутах езды от Мадрида. Нам весело. Мы хорошо проводим время", — отметил Мюррей.

Обсуждая вопрос о том, обдумывает ли он каждый раз предложения Уэса Андерсона о том, сняться у него или нет, актер сказал: "Есть люди, которым вы даже не отвечаете на звонки. А есть такие, которым просто говорите: "Хорошо, да". Он один из таких".
Вместе с Биллом Мюрреем в ленте задействованы такие звезды Голливуда, как Том Хэнкс, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Брайан Крэнстон и другие.
Детали сюжета не раскрывают. Дата премьеры тоже пока не объявлена.
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КультураУэс АндерсонНовости культурыКино и сериалыИспанияГолливудБилл МюррейТильда Суинтон
 
 
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