https://ria.ru/20211012/anderson-1754048809.html

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона - РИА Новости, 12.10.2021

Стало известно название нового фильма Уэса Андерсона

Актер Билл Мюррей на Лондонском кинофестивале, где прошел показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан",... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T05:08

2021-10-12T05:08

2021-10-12T05:08

культура

уэс андерсон

новости культуры

кино и сериалы

испания

голливуд

билл мюррей

тильда суинтон

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Актер Билл Мюррей на Лондонском кинофестивале, где прошел показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", раскрыл, как будет называться новая лента режиссера, съемки которой проходят в Испании, сообщает Screen Daily. По словам Мюррея, который снялся почти во всех картинах Андерсона, предстоящий фильм получил название "Asteroid City" ("Астероидный город"). Обсуждая вопрос о том, обдумывает ли он каждый раз предложения Уэса Андерсона о том, сняться у него или нет, актер сказал: "Есть люди, которым вы даже не отвечаете на звонки. А есть такие, которым просто говорите: "Хорошо, да". Он один из таких". Вместе с Биллом Мюрреем в ленте задействованы такие звезды Голливуда, как Том Хэнкс, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Брайан Крэнстон и другие. Детали сюжета не раскрывают. Дата премьеры тоже пока не объявлена.

https://ria.ru/20210923/anderson-1751421472.html

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голливуд

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уэс андерсон, новости культуры, кино и сериалы, испания, голливуд, билл мюррей, тильда суинтон