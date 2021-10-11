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Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике - РИА Новости, 11.10.2021
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике
Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T05:18
2021-10-11T05:18
2021-10-11T05:18
наталья касперская
втб
совет федерации рф
татьяна бакальчук
анастасия татулова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.Выяснилось, что наибольший интерес и уважение у опрошенной аудитории вызывают такие известные женщины-лидеры, как гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.Исследование проводилось в сентябре 2021 года. В нем приняли участие 900 женщин-руководителей и предпринимателей. Их попросили ответить на вопрос, кто из женщин-предпринимателей и лидеров им интересен и вызывает уважение.На четвертом месте в рейтинге оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а на пятом – глава Банка России Эльвира Набиуллина.Также в топ-10 вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова ("Пятерочка", "Магнит").
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наталья касперская, втб, совет федерации рф, татьяна бакальчук, анастасия татулова
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике
В "Сколково" выяснили, кого из женщин в российском бизнесе и политике уважают больше всего