Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/zhenschiny-1753940164.html
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике - РИА Новости, 11.10.2021
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике
Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T05:18
2021-10-11T05:18
наталья касперская
втб
совет федерации рф
татьяна бакальчук
анастасия татулова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575021655_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_5ea5e4783d181bfb7a922bcdb78e0782.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.Выяснилось, что наибольший интерес и уважение у опрошенной аудитории вызывают такие известные женщины-лидеры, как гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.Исследование проводилось в сентябре 2021 года. В нем приняли участие 900 женщин-руководителей и предпринимателей. Их попросили ответить на вопрос, кто из женщин-предпринимателей и лидеров им интересен и вызывает уважение.На четвертом месте в рейтинге оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а на пятом – глава Банка России Эльвира Набиуллина.Также в топ-10 вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова ("Пятерочка", "Магнит").
https://ria.ru/20210310/menedzhery-1600678869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575021655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4101168f82908d9d3bf731dcacd43a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья касперская, втб, совет федерации рф, татьяна бакальчук, анастасия татулова
05:18 11.10.2021
 
Аналитики назвали самых уважаемых женщин в российском бизнесе и политике

В "Сколково" выяснили, кого из женщин в российском бизнесе и политике уважают больше всего

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова
Основатель сети кафе АндерСон Анастасия Татулова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бизнес-школа "Сколково" провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
Выяснилось, что наибольший интерес и уважение у опрошенной аудитории вызывают такие известные женщины-лидеры, как гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.
Исследование проводилось в сентябре 2021 года. В нем приняли участие 900 женщин-руководителей и предпринимателей. Их попросили ответить на вопрос, кто из женщин-предпринимателей и лидеров им интересен и вызывает уважение.
На четвертом месте в рейтинге оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а на пятом – глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Также в топ-10 вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, бывшая глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова ("Пятерочка", "Магнит").
Статуэтки премии ТОП-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 20:40
Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось
 
Наталья КасперскаяВТБСовет Федерации РФТатьяна БакальчукАнастасия Татулова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:26В Кремле не знают о задержании шести россиян в Турции
13:23Жильцы рассказали о доме в Москве, из которого выпала женщина с детьми 0:36
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
Лента новостейМолния