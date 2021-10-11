https://ria.ru/20211011/yachmen-1754082214.html

Минсельхоз пока не планирует вводить отдельную квоту на экспорт ячменя

Минсельхоз пока не планирует вводить отдельную квоту на экспорт ячменя - РИА Новости, 11.10.2021

Минсельхоз пока не планирует вводить отдельную квоту на экспорт ячменя

Минсельхоз РФ не рассматривает введение отдельной квоты на экспорт ячменя из России, таможенно-тарифные меры в отношении пивоваренного солода также не... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:27

2021-10-11T18:27

2021-10-11T18:35

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ не рассматривает введение отдельной квоты на экспорт ячменя из России, таможенно-тарифные меры в отношении пивоваренного солода также не обсуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В Минсельхозе напомнили, что, согласно постановлению правительства РФ, тарифные квоты на зерновые культуры могут вводиться с 1 января по 30 июня каждого календарного года. "Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается при росте мировых котировок", - сказали в пресс-службе."Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", - добавили в ведомстве.Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний) ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз из России ячменя и пивоваренного солода, а также одновременно повысить экспортные пошлины на данные категории продукции.В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, союз указывал, что российские пивовары столкнулись с "беспрецедентным" ростом цен на пивоваренный солод, который может привести к "значительному" увеличению стоимости пива в 2022 году. СРП также отмечал, что российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.

https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

https://ria.ru/20211001/zerno-1752606240.html

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия