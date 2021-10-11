https://ria.ru/20211011/vystavka-1753987099.html

Ленобласть удостоена семи медалей на выставке "Золотая осень"

Ленобласть удостоена семи медалей на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 11.10.2021

Ленобласть удостоена семи медалей на выставке "Золотая осень"

Ленинградская область получила семь медалей на 23-й российской агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:39

2021-10-11T12:39

2021-10-11T12:39

ленинградская область

лужский район

выборгский район

золотая осень (выставка)

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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Ленинградская область получила семь медалей на 23-й российской агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, медали были вручены по итогам конкурсов министерства сельского хозяйства России за лучшие достижения и разработки в отрасли агропромышленного комплекса (АПК). Так, областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу удостоен золотой медали за реализацию комплексной программы развития племенного дела в животноводстве. Двумя наградами высшей пробы отмечены достижения регионального центра "Плинор", занимающегося цифровизацией племенной работы в Ленинградской области и хозяйства "Катумы", которое вывело уникальную мясную породу овец, названную "катумской". Компания "Нубиан-Элит-Здоровое поколение" из Лужского района ― первая в России организация по воспроизводству коз молочного породы "нубиан" ― получила серебряную медаль за достижение в племенном и товарном животноводстве.Золотой медалью "За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий" отмечена реализация программы благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском сельском поселении Выборгского района."Особых наград удостоена работа управления ветеринарии Ленинградской области по увековечиванию памяти ветеринарных работников времен Великой Отечественной войны. Специалисты госветслужбы региона разработали и установили памятник ветеринарам, работавшим в блокаду Ленинграда на Дороге жизни, создали музей и выпустили ряд книг о военной ветеринарии региона", — отметил в пресс-службе.Управление ветеринарии Ленинградской области удостоено золота Минсельхоза РФ за вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе. Госветстанция Всеволожского района, на территории которого и проводилась работа по изучению истории работы ветеринарной медицины на Дороге жизни, награждена золотой медалью "За увековечивание памяти о ветеринарных специалистах региона, участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта".

https://ria.ru/20211007/kredit-1753506395.html

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выборгский район

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лужский район, выборгский район, золотая осень (выставка)