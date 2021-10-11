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Три шага приведут Россию к победе над Украиной
Политолог описал сценарий войны России и Украины - РИА Новости, 11.10.2021
Три шага приведут Россию к победе над Украиной
Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:56
2021-10-11T18:56
безопасность
украина
институт национальной стратегии
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.В интервью "Украине.ру" политолог заявил, что если между Москвой и Киевом произойдет военный конфликт, России будет достаточно заблокировать черноморское побережье Украины, занять ее порты и сместить власть в южных регионах — Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.Эксперт считает, что после этого в стране запустятся центробежные силы, в частности, в приграничных с Польшей и Венгрией областях."Главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность", — продолжил эксперт.Он также добавил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в 2014 году. Власти республики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html
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безопасность, украина, институт национальной стратегии, россия
18:56 11.10.2021
 
Политолог описал сценарий войны России и Украины

Политолог Александр Костин описал сценарий российско-украинской войны

© Фото : @JointForcesCommandAFU/FacebookЗенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских ВС в районе границы с Крымом
Зенитно-ракетные комплексы Бук украинских ВС в районе границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : @JointForcesCommandAFU/Facebook
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.
В интервью "Украине.ру" политолог заявил, что если между Москвой и Киевом произойдет военный конфликт, России будет достаточно заблокировать черноморское побережье Украины, занять ее порты и сместить власть в южных регионах — Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.
"Это остановит экономику Украины, лишив ее промышленной базы и главных транзитных путей. После этого ценность государства (Киева) упадет до нуля", — пояснил Костин.
Эксперт считает, что после этого в стране запустятся центробежные силы, в частности, в приграничных с Польшей и Венгрией областях.
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"Главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность", — продолжил эксперт.
Он также добавил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность на Украине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в 2014 году. Власти республики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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