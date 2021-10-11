https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html

Три шага приведут Россию к победе над Украиной

Политолог описал сценарий войны России и Украины - РИА Новости, 11.10.2021

Три шага приведут Россию к победе над Украиной

Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:56

2021-10-11T18:56

2021-10-11T18:56

безопасность

украина

институт национальной стратегии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742200565_0:175:1870:1227_1920x0_80_0_0_d290dd691e326d5100581bdb9a8b6760.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.В интервью "Украине.ру" политолог заявил, что если между Москвой и Киевом произойдет военный конфликт, России будет достаточно заблокировать черноморское побережье Украины, занять ее порты и сместить власть в южных регионах — Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.Эксперт считает, что после этого в стране запустятся центробежные силы, в частности, в приграничных с Польшей и Венгрией областях."Главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность", — продолжил эксперт.Он также добавил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность на Украине.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в 2014 году. Власти республики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html

https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, украина, институт национальной стратегии, россия