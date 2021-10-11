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Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами
Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами - РИА Новости, 11.10.2021
Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:39
2021-10-11T20:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
татьяна голикова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минцифры России (М.И.Шадаеву)... совместно с Роскомнадзором (А.Ю.Липов), Минздравом России (М.А.Мурашко) проработать вопрос о внесении изменений... в части введения внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, а также аренду таких устройств несовершеннолетними", - говорится в документе.Минцифры также предстоит ускорить внесение в кабмин проекта, который даст Роскомнадзору полномочия по мониторингу противоправной информации в интернете, в том числе в части никотинсодержащей продукции (вейпы, спайсы и прочее).
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), татьяна голикова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
20:39 11.10.2021
 
Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами

Голикова поручила запретить сдачу в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минцифры России (М.И.Шадаеву)... совместно с Роскомнадзором (А.Ю.Липов), Минздравом России (М.А.Мурашко) проработать вопрос о внесении изменений... в части введения внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, а также аренду таких устройств несовершеннолетними", - говорится в документе.
Минцифры также предстоит ускорить внесение в кабмин проекта, который даст Роскомнадзору полномочия по мониторингу противоправной информации в интернете, в том числе в части никотинсодержащей продукции (вейпы, спайсы и прочее).
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 19:54
Голикова дала поручения по профилактике курения в школах
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Татьяна ГоликоваМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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