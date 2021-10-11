https://ria.ru/20211011/veypy-1754099180.html

Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами

Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами - РИА Новости, 11.10.2021

Голикова поручила ограничить незаконную торговлю вейпами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:39

2021-10-11T20:39

2021-10-11T20:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

татьяна голикова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минцифры России (М.И.Шадаеву)... совместно с Роскомнадзором (А.Ю.Липов), Минздравом России (М.А.Мурашко) проработать вопрос о внесении изменений... в части введения внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, а также аренду таких устройств несовершеннолетними", - говорится в документе.Минцифры также предстоит ускорить внесение в кабмин проекта, который даст Роскомнадзору полномочия по мониторингу противоправной информации в интернете, в том числе в части никотинсодержащей продукции (вейпы, спайсы и прочее).

https://ria.ru/20211011/kureniya-1754095386.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), татьяна голикова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия