https://ria.ru/20211011/velodoroga-1754081109.html

По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург

По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 11.10.2021

По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург

По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:40

2021-10-11T18:40

2021-10-11T18:40

тверская область

общество

тверь

калининский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 11 окт – РИА Новости. По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Губернатор региона Игорь Руденя в понедельник провел рабочую встречу с представителями компании "Вело1", которая осуществляет проектирование и строительство велодороги.Предполагается, что протяженность маршрута в Верхневолжье составит 424,9 километра. В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, а также Осташковского городского округа.Протяженность пилотного участка "Дубна - Конаково" составит около 28,7 километра. В настоящее время здесь выполняются проектно-изыскательские работы. Строительство планируется начать в этом году.Велодорога "Москва – Санкт-Петербург" пройдет по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Веломаршрут позволит посетить более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велосервисов на железнодорожных станциях, в частности, парковок и велопрокатов.В настоящее время ведутся работы по строительству участка протяженностью 55 километров в Московской области, которые планируется завершить до конца 2021 года. В сентября текущего года открылся участок "Яхрома – причал Ударная" протяженностью 22 километра, пролегающий вдоль канала имени Москвы, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html

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общество, тверь, калининский район, игорь руденя