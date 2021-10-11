По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург
ТВЕРЬ, 11 окт – РИА Новости. По территории Верхневолжья пройдет велодорога Москва – Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Губернатор региона Игорь Руденя в понедельник провел рабочую встречу с представителями компании "Вело1", которая осуществляет проектирование и строительство велодороги.
Предполагается, что протяженность маршрута в Верхневолжье составит 424,9 километра. В Тверской области основная трасса будет пролегать по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, а также Осташковского городского округа.
"Первый этап – это Дубна - Конаково. Дальше дорога идет по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала", – отметил на встрече Руденя, подчеркнув, что велодорога на всём её протяжении должна отвечать требованиям безопасности, быть удобной для туристов.
Протяженность пилотного участка "Дубна - Конаково" составит около 28,7 километра. В настоящее время здесь выполняются проектно-изыскательские работы. Строительство планируется начать в этом году.
Велодорога "Москва – Санкт-Петербург" пройдет по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Веломаршрут позволит посетить более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велосервисов на железнодорожных станциях, в частности, парковок и велопрокатов.
В настоящее время ведутся работы по строительству участка протяженностью 55 километров в Московской области, которые планируется завершить до конца 2021 года. В сентября текущего года открылся участок "Яхрома – причал Ударная" протяженностью 22 километра, пролегающий вдоль канала имени Москвы, отметили в пресс-службе.