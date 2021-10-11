https://ria.ru/20211011/vasserman-1754009680.html

"Справедливая Россия — За правду" примет Вассермана во фракцию

"Справедливая Россия — За правду" примет Вассермана во фракцию - РИА Новости, 11.10.2021

"Справедливая Россия — За правду" примет Вассермана во фракцию

"Справедливая Россия — За правду" проголосовала за принятие победившего на выборах в Госдуму самовыдвиженца, телеведущего Анатолия Вассермана во фракцию,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:39

2021-10-11T13:39

2021-10-11T14:15

политика

анатолий вассерман

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" проголосовала за принятие победившего на выборах в Госдуму самовыдвиженца, телеведущего Анатолия Вассермана во фракцию, сообщила РИА Новости пресс-служба эсеров."Фракция "Справедливая Россия — За правду" проголосовала за принятие Вассермана в состав фракции", - сообщили в пресс-службе.По его словам, вопрос про членство в партии не поднимался. Ранее в пресс-службе "Справедливая Россия — За правду" РИА Новости сообщали, что Вассерман вступил в партию. Однако позже он заявил, что это была ошибка партийной пресс-службы.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210811/vasserman-1745400764.html

https://ria.ru/20210719/partii-1741792269.html

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2021

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политика, анатолий вассерман, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"