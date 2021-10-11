12:57 11.10.2021 (обновлено: 13:19 11.10.2021)
В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
Сенатор Круглый: призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19 нарушит закон
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Призыв ввести в России штрафы за отказ от вакцинации приведет к недовольству в обществе и нарушит закон, нужно стимулировать граждан, убеждать их проходить иммунизацию, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев ранее предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам эксперта, было бы разумным ввести меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. По его мнению, наиболее оптимальным решением было бы штрафовать отказывающихся от иммунизации на 5 тысяч рублей ежемесячно.
"Так и подмывает ввести какие-то меры принуждения к вакцинации", - сказал Круглый. Сенатор отметил, что подобный призыв к штрафам "вызовет недовольство в обществе". По его мнению, могут активизироваться антипрививочники, которые итак распространяют ложную информацию об иммунизации.
Кроме того, "принуждение к всеобщей вакцинации противоречит законодательству о добровольности вакцинации", подчеркнул он.
Круглый напомнил, что в период пандемии в соответствии с законом есть определенные группы работников, которые подлежат иммунизации, однако, "распространять меры принуждения абсолютно на всех граждан нельзя". По его словам, нужно стимулировать граждан проходить вакцинацию, объяснять, что прививка – это единственный способ противодействовать распространению COVID, что вакцинирование безвредно.
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