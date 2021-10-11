https://ria.ru/20211011/ukraina-1753951005.html

На Украине зарегистрировали петицию о запрете концертов российских артистов

На Украине зарегистрировали петицию о запрете концертов российских артистов - РИА Новости, 11.10.2021

На Украине зарегистрировали петицию о запрете концертов российских артистов

Петиция с требованием запретить на Украине выступления российских артистов набрала нужное для рассмотрения количество голосов. Соответствующая информация... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:23

2021-10-11T09:23

2021-10-11T13:04

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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Петиция с требованием запретить на Украине выступления российских артистов набрала нужное для рассмотрения количество голосов. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.По состоянию на понедельник она получила 25 135 подписей при необходимом минимуме в 25 тысяч.Ранее о ее регистрации заявил украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк."Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений — артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры", — сказал он.В тексте петиции допускается исключение для тех, кто публично выступил против политики Москвы: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" артистов, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.

https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

https://ria.ru/20211006/soglashenie-1753268335.html

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в мире, украина, виктор шендерович, владимир зеленский, андрей макаревич, донбасс, министерство культуры украины, россия