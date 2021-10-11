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"Все изменилось": почему россияне выстроились в очередь за автокредитами

"Все изменилось": почему россияне выстроились в очередь за автокредитами - РИА Новости, 11.10.2021

"Все изменилось": почему россияне выстроились в очередь за автокредитами

Чтобы купить машину, россияне все чаще обращаются в банки. Интерес к автокредитам — на историческом максимуме. Однако люди часто попадают в ловушку дилеров. На... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:07

экономика

кредит

авто

осаго

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Чтобы купить машину, россияне все чаще обращаются в банки. Интерес к автокредитам — на историческом максимуме. Однако люди часто попадают в ловушку дилеров. На словах приобретают товар со скидкой, а на деле — с наценкой. На что стоит обратить внимание при сделке, разбиралось РИА Новости.Подсели на автокредитыВ январе — августе банки выдали 562 тысячи автокредитов — на 34 процента больше, чем в прошлом году, отмечает "Объединенное кредитное бюро". На рынке дефицит, и люди торопятся с покупкой, а дилеры поднимают цены чуть ли не каждый месяц.Для сравнения: в июне в среднем легковушка стоила 1,8 миллиона рублей, в июле — 1,9, в августе — 2,14. За год подорожание почти на полмиллиона — раньше для такого требовалось пять лет. С января — на 21 процент.Комплектующие тоже не дешевеют. "Некоторые немецкие концерны объявили, что не снизят цены даже после преодоления кризиса полупроводников и микросхем. Кредитов все больше — покупатели торопятся, и их можно понять. Побегать за новинками придется еще года два", — предупреждает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.Всего за восемь месяцев россияне одолжили у банков на покупку машин 518 миллиардов рублей — на 44 процента больше, чем в 2020-м.В августе средний заем (на новые и с пробегом) — 1,14 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с тем же месяцем 2020-го больше на треть.Особенно активны москвичи — 1,7 миллиона. В Подмосковье — 1,4. В Санкт-Петербурге — 1,3. Чуть меньше в Ленинградской области и Краснодарском крае.И все стараются максимально растянуть срок кредита. Сейчас в среднем обязуются расплатиться с банком за четыре с половиной года. В 2020-м — на восемь месяцев быстрее."Чем дольше, тем меньше ежемесячный платеж. При стагнации располагаемых реальных доходов так спокойнее жить. А позитивная динамика тут только со второго квартала. Впервые с начала пандемии — плюс 6,8 процента в годовом выражении", — указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Навязать любой ценойПродавцы навязывают кредиты, им это выгодно. Автосалон получает комиссию от банка — два-десять процентов. Перепадет и от страховой компании — за полис.Заманивают покупателя скидкой. Размер зависит от марки автомобиля, наценки салона, пожеланий и финансовых возможностей клиента. Если брать Lada Granta за 550 тысяч рублей на собственные средства, дисконт — 10-20 тысяч, это максимум. В кредит можно сэкономить до 50 тысяч.Volkswagen Tiguan обойдется в 2,7 миллиона. Оформляешь заем — получаешь скидку в сто тысяч.Та же схема и для трейд-ин — когда старый автомобиль обменивают на новый. Обещают скинуть восемь-десять процентов.Дефицит позволяет продавцам диктовать условия. И зачастую клиента загоняют в угол — бери в долг у банка или не покупай вовсе.Впрочем, потребители нашли способ перехитрить и банк, и дилера: получают скидки и сразу гасят кредит. Это вполне законно, выплатить долг досрочно можно в течение 30 дней с момента подписания договора. Уведомлять банк необязательно, но все-таки рекомендуется: сотруднику надо подсчитать, сколько клиент должен за день пользования заемными средствами.Приметив это, продавцы теперь готовят допсоглашение к договору купли-продажи о том, что дисконт отменяется, если кредит выплачен раньше срока."Банк не имеет права отказать заемщику в досрочном погашении. За это нельзя штрафовать, взимать комиссии — по закону "О защите прав потребителей". Поэтому не подписывайте никаких дополнительных соглашений, если они лишают или ограничивают ваши права. Внимательно читайте договор", — советует адвокат Михаил Герголенко.Перехитрить автодилераСтраховка — еще одна золотая жила автодилеров. Нередко покупатель становится счастливым обладателем не только КАСКО, ОСАГО, но и договора страхования жизни, без которого банк может в разы поднять ставки или вовсе отказать в кредите. А на деле выплат практически нет. Добиться денег даже в очевидных страховых случаях очень сложно — в договоре километровый перечень исключений.Менеджеры автосалонов обо всех этих хитростях обычно умалчивают. Если полис удастся протолкнуть, салон получит 45-85 процентов страховой премии.Стоимость полиса зависит от цены и марки автомобиля, возраста, стажа водителя и других параметров."Однако в июне Госдума внесла изменения в ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Отныне запрещено проставлять в договоре отметку о согласии заемщика на дополнительные услуги. В их числе — страхование", — напоминает руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов.Кроме того, покупатель вправе отказаться от навязанных услуг в "период охлаждения" — 14 дней с момента заключения договора."Воспользовалась этим, — рассказывает Елена Звягина. — После моего письма страховщик связался с автосалоном. Начальник отдела продаж сообщил, что если я аннулирую договор страхования жизни, должна буду вернуть скидку на автомобиль".Других наказывали повышением ставок кредита. Как уточняют юристы, банк не имеет права менять условия договора. В кредитной организации должны обосновать повышение риска.Однако некоторые продавцы умудряются обойти закон. Например, оформляют договор коллективного страхования. Там страхователь — не заемщик, а банк. При такой формулировке даже в "период охлаждения" ничего не изменить. Еще один способ — "вшить" страховку в договор купли-продажи автомобиля.Как показывает практика, судиться с автодилером себе дороже. Потратите и кровно заработанные, и нервы.Юристы советуют: при покупке машины будьте начеку. Автосалону выгодно навязать кредит даже со скидкой на автомобиль. Себя-то они точно не обидят. А покупатель останется должен банку и еще переплатит.Требуйте от менеджера салона все договоры, штудируйте их, прежде чем подписать. Только так можно избежать незапланированных трат в будущем.Иначе получится как с рынком недвижимости. Заемщики, которые не потянут кредит, начнут продавать автомобили и закрывать долги. Либо транспортное средство отнимет сам банк.

https://ria.ru/20210719/avtomobil-1741417082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, кредит, авто, осаго