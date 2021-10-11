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Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии
Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии - РИА Новости, 11.10.2021
Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии
Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:40
2021-10-11T21:16
в мире
анкара
реджеп тайип эрдоган
сирия
турция
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АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", — сказал он в телеобращении к нации.Как заявил в минувший четверг глава Минобороны Хулуси Акар, вооруженные силы страны уничтожили на севере соседнего государства пять террористов в ответ на гибель турецкого военного из-за ракетного обстрела. О смерти еще одного бойца спецназа и ранении троих доложило МВД республики в воскресенье.В понедельник в администрации провинции Газиантеп рассказали, что атаке подвергся город Каркамыш, пострадавших нет. Согласно сообщению, ответственность за обстрел несет PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз").Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии — "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории сил Анкары Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал вывести войска.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция
19:40 11.10.2021 (обновлено: 21:16 11.10.2021)
 
Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии

Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу в Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", — сказал он в телеобращении к нации.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 13:52
Турция ждет изменения подхода России к Сирии, заявил Эрдоган
Как заявил в минувший четверг глава Минобороны Хулуси Акар, вооруженные силы страны уничтожили на севере соседнего государства пять террористов в ответ на гибель турецкого военного из-за ракетного обстрела. О смерти еще одного бойца спецназа и ранении троих доложило МВД республики в воскресенье.
В понедельник в администрации провинции Газиантеп рассказали, что атаке подвергся город Каркамыш, пострадавших нет. Согласно сообщению, ответственность за обстрел несет PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз").
Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии — "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории сил Анкары Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал вывести войска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия, Турция
16 октября 2019, 20:18Инфографика
Турецкая военная операция "Источник мира"
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В миреАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганСирияТурция
 
 
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