https://ria.ru/20211011/terpenie-1754094044.html

Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии

Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии - РИА Новости, 11.10.2021

Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии

Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T19:40

2021-10-11T19:40

2021-10-11T21:16

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анкара

реджеп тайип эрдоган

сирия

турция

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АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", — сказал он в телеобращении к нации.Как заявил в минувший четверг глава Минобороны Хулуси Акар, вооруженные силы страны уничтожили на севере соседнего государства пять террористов в ответ на гибель турецкого военного из-за ракетного обстрела. О смерти еще одного бойца спецназа и ранении троих доложило МВД республики в воскресенье.В понедельник в администрации провинции Газиантеп рассказали, что атаке подвергся город Каркамыш, пострадавших нет. Согласно сообщению, ответственность за обстрел несет PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз").Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии — "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории сил Анкары Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал вывести войска.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210924/siriya-1751625484.html

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сирия

турция

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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция