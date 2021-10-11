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Наука
https://ria.ru/20211011/tabak-1754081964.html
Ученые определили время возникновения древнейшей вредной привычки
Ученые определили время возникновения древнейшей вредной привычки - РИА Новости, 11.10.2021
Ученые определили время возникновения древнейшей вредной привычки
Американские археологи во время раскопок позднеплейстоценовой стоянки в штате Юта обнаружили обугленные семена табака, которые, как считают исследователи,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:32
2021-10-11T19:39
наука
сша
северная америка
курение
археология
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американские археологи во время раскопок позднеплейстоценовой стоянки в штате Юта обнаружили обугленные семена табака, которые, как считают исследователи, древние люди использовали для жевания. Возраст стоянки — около 12 300 лет. Получается, что коренные жители Северной Америки начали использовать табак на девять тысяч лет раньше, чем считали до этого, основываясь на находках древнейших курительных трубок. Статья опубликована в журнале Nature Human Behavior.Традиция курения и жевания табака возникла у коренных народов Америки, а затем, после открытия Нового Света, распространилась по всему миру. По мнению ученых, ни одно растение не оказало такого влияния на человеческое общество.Антропологи считают, что табак начали активно использовать в ритуальных, медицинских и социальных целях еще до начала периода культурного земледелия. Самые ранние находки курительных трубок со следами табака на юго-востоке США имеют возраст 3300 лет. Фрагменты керамических трубок археологи находят и в более древних культурных слоях — до 4800 лет.Однако ученые признают, что все эти артефакты скорее указывают на время изготовления специальных приспособлений для курения, а знакомство с табаком и начало его употребления могло произойти намного раньше, возможно, сразу же, как только первые переселенцы появились на Американском континенте в конце плейстоцена.Ученые из Группы антропологических исследований Дальнего Запада раскопали на участке Вишбоун, расположенном в пустыне Большого Соленого озера в штате Юта, остатки лагеря охотников-собирателей с неповрежденным очагом возрастом 12 300 лет. Очаг окружен каменными и костяными артефактами, а внутри археологи обнаружили обугленные семена табака.Комплекс сопровождающих находок — обугленной древесины, костей животных, а также типичных наконечников копий для охоты на крупную дичь — привел авторов к выводу о том, что древние охотники не использовали табак в качестве топлива и не употребляли в пищу. Ученые предполагают, что они жевали зерна табака, как делают до сих пор представители некоторых индейских племен.Зерна, найденные археологами, относятся к диким сортам табака. Это свидетельствует о том, что люди использовали табак за тысячи лет до того, как научились его культивировать. В настоящее время район раскопок представляет собой абсолютно безжизненную пустыню, но в период с 13 тысяч до 9,5 тысячи лет назад, по оценкам ученых, здесь была обширная заболоченная пойма реки, служившая средой обитания древних охотников.Они разбивали свои стоянки на сухих возвышенностях, разделявших болота и речные протоки, а главным топливом для костров была ива, которая здесь росла повсеместно. Но табак в данной местности не рос. Ученые считают, что древние люди специально отправлялись для сбора табака в более высокогорные районы.
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сша, северная америка, курение, археология
18:32 11.10.2021 (обновлено: 19:39 11.10.2021)
 

Ученые определили время возникновения древнейшей вредной привычки

© РИА Новости / Шахвердиев / Перейти в фотобанкЦветущий табак
Цветущий табак - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Шахвердиев
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Цветущий табак
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американские археологи во время раскопок позднеплейстоценовой стоянки в штате Юта обнаружили обугленные семена табака, которые, как считают исследователи, древние люди использовали для жевания. Возраст стоянки — около 12 300 лет. Получается, что коренные жители Северной Америки начали использовать табак на девять тысяч лет раньше, чем считали до этого, основываясь на находках древнейших курительных трубок. Статья опубликована в журнале Nature Human Behavior.
Традиция курения и жевания табака возникла у коренных народов Америки, а затем, после открытия Нового Света, распространилась по всему миру. По мнению ученых, ни одно растение не оказало такого влияния на человеческое общество.
Антропологи считают, что табак начали активно использовать в ритуальных, медицинских и социальных целях еще до начала периода культурного земледелия. Самые ранние находки курительных трубок со следами табака на юго-востоке США имеют возраст 3300 лет. Фрагменты керамических трубок археологи находят и в более древних культурных слоях — до 4800 лет.
Однако ученые признают, что все эти артефакты скорее указывают на время изготовления специальных приспособлений для курения, а знакомство с табаком и начало его употребления могло произойти намного раньше, возможно, сразу же, как только первые переселенцы появились на Американском континенте в конце плейстоцена.
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Комплекс сопровождающих находок — обугленной древесины, костей животных, а также типичных наконечников копий для охоты на крупную дичь — привел авторов к выводу о том, что древние охотники не использовали табак в качестве топлива и не употребляли в пищу. Ученые предполагают, что они жевали зерна табака, как делают до сих пор представители некоторых индейских племен.
Зерна, найденные археологами, относятся к диким сортам табака. Это свидетельствует о том, что люди использовали табак за тысячи лет до того, как научились его культивировать. В настоящее время район раскопок представляет собой абсолютно безжизненную пустыню, но в период с 13 тысяч до 9,5 тысячи лет назад, по оценкам ученых, здесь была обширная заболоченная пойма реки, служившая средой обитания древних охотников.
Они разбивали свои стоянки на сухих возвышенностях, разделявших болота и речные протоки, а главным топливом для костров была ива, которая здесь росла повсеместно. Но табак в данной местности не рос. Ученые считают, что древние люди специально отправлялись для сбора табака в более высокогорные районы.
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