https://ria.ru/20211011/son-1753935482.html
Раскрыт простой способ выспаться
Врач назвала способ нормализовать режим сна - РИА Новости, 11.10.2021
Раскрыт простой способ выспаться
Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:08
2021-10-11T02:08
2021-10-11T02:08
общество
сон
здоровье - общество
ирина ярцева
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.В темное время суток в организме спящего человека вырабатывается мелатонин – гормон, способствующий полноценному сну. Регулярное нарушение режима сна приводит к нехватке этого вещества, которая, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье, предупредила Ярцева. Кроме того, ночное бодрствование провоцирует выработку гормона стресса, усугубляющего проблемы со сном.Обеспечить организм мелатонином можно и "искусственно", с помощью приема соответствующих биологически активных добавок, считает она. Но этот метод поможет восстановить нормальный сон лишь в сочетании с другими мерами."Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате", – посоветовала Ярцева.Если человеку удастся нормализовать сон, вовремя укладываясь спать и принимая мелатонин, то его организм вновь начнет самостоятельно вырабатывать этот гормон в необходимом количестве, отметила врач. В результате должна восстановиться и способность глубоко засыпать без приема каких-либо препаратов, считает она."Это будет положительно влиять и на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами и способность противостоять заболеваниям", – добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.Перед приемом мелатонина лучше посоветоваться с врачом. Важно также проконсультироваться со специалистом, если гормон не помогает избавиться от проблем со сном, несмотря на соблюдение всех правил, заключила иммунолог.
https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html
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общество, сон, здоровье - общество, ирина ярцева
Врач назвала способ нормализовать режим сна
Врач Ярцева посоветовала принимать добавки с мелатонином, чтобы решить проблемы со сном
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном
, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева
.
В темное время суток в организме спящего человека вырабатывается мелатонин – гормон, способствующий полноценному сну. Регулярное нарушение режима сна приводит к нехватке этого вещества, которая, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье, предупредила Ярцева. Кроме того, ночное бодрствование провоцирует выработку гормона стресса, усугубляющего проблемы со сном.
"Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым, и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встает разбитый", – сказала врач.
Обеспечить организм мелатонином можно и "искусственно", с помощью приема соответствующих биологически активных добавок, считает она. Но этот метод поможет восстановить нормальный сон лишь в сочетании с другими мерами.
"Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате", – посоветовала Ярцева.
Если человеку удастся нормализовать сон, вовремя укладываясь спать и принимая мелатонин, то его организм вновь начнет самостоятельно вырабатывать этот гормон в необходимом количестве, отметила врач. В результате должна восстановиться и способность глубоко засыпать без приема каких-либо препаратов, считает она.
"Это будет положительно влиять и на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами и способность противостоять заболеваниям", – добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
Перед приемом мелатонина лучше посоветоваться с врачом. Важно также проконсультироваться со специалистом, если гормон не помогает избавиться от проблем со сном, несмотря на соблюдение всех правил, заключила иммунолог.