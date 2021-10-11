https://ria.ru/20211011/son-1753935482.html

Раскрыт простой способ выспаться

Врач назвала способ нормализовать режим сна - РИА Новости, 11.10.2021

Раскрыт простой способ выспаться

Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T02:08

2021-10-11T02:08

2021-10-11T02:08

общество

сон

здоровье - общество

ирина ярцева

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Прием мелатонина поможет решить проблемы со сном, но только при соблюдении определенных условий. Каких именно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.В темное время суток в организме спящего человека вырабатывается мелатонин – гормон, способствующий полноценному сну. Регулярное нарушение режима сна приводит к нехватке этого вещества, которая, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье, предупредила Ярцева. Кроме того, ночное бодрствование провоцирует выработку гормона стресса, усугубляющего проблемы со сном.Обеспечить организм мелатонином можно и "искусственно", с помощью приема соответствующих биологически активных добавок, считает она. Но этот метод поможет восстановить нормальный сон лишь в сочетании с другими мерами."Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате", – посоветовала Ярцева.Если человеку удастся нормализовать сон, вовремя укладываясь спать и принимая мелатонин, то его организм вновь начнет самостоятельно вырабатывать этот гормон в необходимом количестве, отметила врач. В результате должна восстановиться и способность глубоко засыпать без приема каких-либо препаратов, считает она."Это будет положительно влиять и на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами и способность противостоять заболеваниям", – добавила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.Перед приемом мелатонина лучше посоветоваться с врачом. Важно также проконсультироваться со специалистом, если гормон не помогает избавиться от проблем со сном, несмотря на соблюдение всех правил, заключила иммунолог.

https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сон, здоровье - общество, ирина ярцева