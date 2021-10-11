https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России - РИА Новости, 11.10.2021
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:31
2021-10-11T12:31
2021-10-11T12:38
экономика
союз российских пивоваров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/35/1559533568_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_f9af1644d587dfcbfd4214b2d1533cc1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости)."В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", - говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России."На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", - добавляет союз.При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет."Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.
https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/35/1559533568_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_05264e7f495aa65cd0c85ce04b55b6fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, союз российских пивоваров, россия
12:31 11.10.2021 (обновлено: 12:38 11.10.2021)
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России из-за роста цен на солод
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости).
"В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", - говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.
СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.
Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе
и пожары в Турции
. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России
.
"На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", - добавляет союз.
При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет.
"Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.