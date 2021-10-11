https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html

Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России

Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России - РИА Новости, 11.10.2021

Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России

Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:31

2021-10-11T12:31

2021-10-11T12:38

экономика

союз российских пивоваров

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости)."В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", - говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России."На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", - добавляет союз.При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет."Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.

https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html

россия

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экономика, союз российских пивоваров, россия