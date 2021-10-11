Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/solod-1753989891.html
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России - РИА Новости, 11.10.2021
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:31
2021-10-11T12:38
экономика
союз российских пивоваров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/35/1559533568_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_f9af1644d587dfcbfd4214b2d1533cc1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости)."В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", - говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России."На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", - добавляет союз.При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет."Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.
https://ria.ru/20211009/alko-1753775555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/35/1559533568_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_05264e7f495aa65cd0c85ce04b55b6fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, союз российских пивоваров, россия
12:31 11.10.2021 (обновлено: 12:38 11.10.2021)
 
Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России

Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России из-за роста цен на солод

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль крафтового пива
Фестиваль крафтового пива - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости).
"В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", - говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.
СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.
Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", - отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России.
"На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", - добавляет союз.
При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет.
"Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", - говорится в письме.
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 03:15
Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
 
ЭкономикаСоюз российских пивоваровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
Лента новостейМолния