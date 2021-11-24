Пенное своими руками: легкие рецепты вкусного пива в домашних условиях

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пивоварение — старинное ремесло, которое вполне можно сделать хобби. Сварить пенное можно самому, если знать технологию приготовления. Как правильно варить пиво в домашних условиях, какое необходимо оборудование, а также простые рецепты вкусного напитка — в материале РИА Новости.

Что такое пиво

Пиво — слабоалкогольный напиток с богатой историей. Своим насыщенным хмелевым вкусом он обязан брожению злаков и пивоваренных дрожжей. Принято считать, что это третий в мире по популярности напиток после воды и чая и самый популярный среди алкогольных.

История

Похожий на пиво напиток — брагу из зерновых лепешек и воды — готовили еще около 6 тысяч лет назад шумеры, которых называют первой цивилизацией на земле. Никто не знает, изобрели пиво люди намеренно или случайно. Возможно, хлеб просто уронили в воду и забыли про него, а потом обнаружили, что жидкость приобрела интересный аромат и вкус.

Уже к 1728 году до н.э. пивоварение было важной экономической отраслью в Вавилонии, и существовали законы, которые регламентировали потребление напитка. Например, простые люди могли купить до двух литров в день, в то время как знать — пять и более.

К нашему времени пиво претерпело множество изменений — и в том, что касается ингредиентов, и в технологии производства. Однако основа — вода, зерно и дрожжи — осталась неизменной.

Классификация

Пиво принято оценивать и классифицировать по ряду характеристик.

— Процент алкоголя . Есть напитки с разным количеством спирта в составе и безалкогольные. При этом не стоит забывать, что пиво — это результат брожения, поэтому хоть сколько-то алкоголя в нем будет все равно.

. Есть напитки с разным количеством спирта в составе и безалкогольные. При этом не стоит забывать, что пиво — это результат брожения, поэтому хоть сколько-то алкоголя в нем будет все равно. — Шкала горечи .Параметр варьируется от 0 до 120. То есть напиток с 50-60 единицами по этой шкале будет считаться средне-горьким.

.Параметр варьируется от 0 до 120. То есть напиток с 50-60 единицами по этой шкале будет считаться средне-горьким. — Плотность . Напрямую влияет на вкус и указывает на процентное содержание сухих веществ в пиве. Если хочется попробовать более легкий напиток, то можно начать с пенного меньшей плотности.

. Напрямую влияет на вкус и указывает на процентное содержание сухих веществ в пиве. Если хочется попробовать более легкий напиток, то можно начать с пенного меньшей плотности. — Цвет . Помогает оценить качество пива. Как правило, чересчур светлые или темные цвета говорят о невысоких органолептических характеристиках.

. Помогает оценить качество пива. Как правило, чересчур светлые или темные цвета говорят о невысоких органолептических характеристиках. — Выдержка . Выдержанный напиток обычно более терпкий. Для такого типа "дображивания" подходят не все сорта.

. Выдержанный напиток обычно более терпкий. Для такого типа "дображивания" подходят не все сорта. — Фильтрация. Различают фильтрованное и нефильтрованное пиво. В первом случае оно проходит процесс очистки от взвесей дважды, во втором — только один раз, за счет чего в полном объеме сохраняет комплекс ценных аминокислот. Нефильтрованное пиво считается более "живым" и выглядит слегка мутным.

Кроме этого, различают три типа брожения.

— Низовое . Напиток бродит в нижней части емкости при низкой температуре. Такое пиво называется лагером и считается не самым качественным, но при этом очень популярно. Любят его за легкий вкус и долгий срок годности.

. Напиток бродит в нижней части емкости при низкой температуре. Такое пиво называется лагером и считается не самым качественным, но при этом очень популярно. Любят его за легкий вкус и долгий срок годности. — Верховое . Пиво, прошедшее такой тип брожения, еще называют элем. В этом случае процесс, как ясно из названия, идет сверху и при высоких температурах. Так получают разнообразные сорта, вкус которых может иметь ноты цитруса или шоколада. Хранится такое пиво недолго.

. Пиво, прошедшее такой тип брожения, еще называют элем. В этом случае процесс, как ясно из названия, идет сверху и при высоких температурах. Так получают разнообразные сорта, вкус которых может иметь ноты цитруса или шоколада. Хранится такое пиво недолго. — Гибридное. Сочетает вышеописанные подходы в любых комбинациях. В процессе в пиво могут добавлять кисломолочные бактерии и другие, на первый взгляд, нестандартные для напитка ингредиенты. Вкус и свойства "гибридов" из-за этого очень разнообразны.

Еще существует множество стилей пива (официальный термин, используемый для классификации напитка в зависимости от различных факторов), например, темный лагер, бок, портер, пшеничный эль, стаут, ламбик и др. На 2015 год экспертное сообщество BJCP (Beer Judge Certification Program) признавало 120 таких видов.

Как варить пиво в домашних условиях

О том, что домашнее пивоварение набирает популярность, свидетельствует увеличение количества магазинов, продающих в розницу компоненты для приготовления напитка.

"Причин варить пиво самому несколько. Это и оригинальность вкуса, и качество. Домашний пивовар может позволить себе сварить любое пиво, не удерживая свою фантазию в рамках стилей, стереотипов и шаблонов. Варят пиво дома, чтобы порадовать своих родных, друзей и знакомых. Приятно получать комплименты в адрес своего напитка", — рассказывает пивовар Николай Веселов.

Может показаться, что сварить пиво дома — задача не из простых. Но благодаря грамотному подходу ее можно значительно облегчить. Например, использовать не только специальное оборудование, но и обычную посуду. Также на первых порах можно не варить солод самому, а купить уже готовые ингредиенты в магазине товаров для пивоварения. Но если хочется получить авторский напиток, то конечно, самостоятельное приготовление солода — ключевой фактор.

Существует общепризнанная технология приготовления пива в домашних условиях.

— Перед варкой посуду и оборудование обязательно стерилизуют, например, раствором йода и воды. Смывать его не нужно.

Перед варкой посуду и оборудование обязательно стерилизуют, например, раствором йода и воды. Смывать его не нужно. — Следующий этап — дробление солода (пророщенных и набухших семян злаков). Их можно измельчить самостоятельно с помощью специальной мельницы или заранее попросить сделать это продавца, если брать продукт в магазине.

Следующий этап — дробление солода (пророщенных и набухших семян злаков). Их можно измельчить самостоятельно с помощью специальной мельницы или заранее попросить сделать это продавца, если брать продукт в магазине. — Измельченный солод затирают — смешивают с горячей водой, чтобы получить сусло — жидкость, пригодную для брожения. Это еще и своего рода фильтрация — в процессе лишние частицы отделяются от основного сусла. Для этого процесса есть специальное оборудование, но дома можно также применить метод затирания в мешке.

Измельченный солод затирают — смешивают с горячей водой, чтобы получить сусло — жидкость, пригодную для брожения. Это еще и своего рода фильтрация — в процессе лишние частицы отделяются от основного сусла. Для этого процесса есть специальное оборудование, но дома можно также применить метод затирания в мешке. — Полученное сусло надо вскипятить согласно рецептуре (она зависит от желаемого сорта пива). На этом этапе также добавляют хмель. Все это кипятят, остужают, переливают в бочку или ведро, добавляют дрожжи и оставляют на несколько дней бродить.

Полученное сусло надо вскипятить согласно рецептуре (она зависит от желаемого сорта пива). На этом этапе также добавляют хмель. Все это кипятят, остужают, переливают в бочку или ведро, добавляют дрожжи и оставляют на несколько дней бродить. — Когда брожение завершается, пиво переливают в бутылки, где оно при необходимости дображивает.

Ингредиенты

Основные компоненты для приготовления пива:

— вода;

вода; — солод;

солод; — хмель;

хмель; — дрожжи.

Это ингредиенты для классических сортов. Если хочется приготовить нестандартный, "авторский" напиток, можно использовать мед, специи, шоколад, фрукты и даже водоросли. Пожалуй, самый необычный компонент запатентовала пивоварня из американского штата Орегон Rogue Ales — это дрожжи, выращенные в лаборатории на волосках из бороды пивовара. Сорт ожидаемо назвали Beard Beer (англ. beard — "борода" и beer — "пиво").

Оборудование

Пиво — довольно капризный продукт, который требует строгого соблюдения температур и стерильности. Поэтому очень важно правильно выбрать посуду и оборудование. Для варки напитка в домашних условиях понадобятся:

— кастрюля. Можно начать с шестилитровой — получится три литра свежего пива. Если хочется сварить больше, то самый оптимальный объем кастрюли — 26-27 литров;

кастрюля. Можно начать с шестилитровой — получится три литра свежего пива. Если хочется сварить больше, то самый оптимальный объем кастрюли — 26-27 литров; — ведро из пластика с герметичной крышкой. Нужно взять такое же по объему, как и кастрюля;

ведро из пластика с герметичной крышкой. Нужно взять такое же по объему, как и кастрюля; — краник для врезки в ведро — для удобства переливания;

краник для врезки в ведро — для удобства переливания; — лопатка с ручкой из дерева — чтобы помешивать сусло;

лопатка с ручкой из дерева — чтобы помешивать сусло; — силиконовые шланги для перелива;

силиконовые шланги для перелива; — электронный термометр;

электронный термометр; — гидрозатвор — для отвода углекислого газа из емкости без риска впустить кислород;

гидрозатвор — для отвода углекислого газа из емкости без риска впустить кислород; — сифонный удлинитель — чтобы герметично разлить напиток по бутылкам;

сифонный удлинитель — чтобы герметично разлить напиток по бутылкам; — стеклянные бутылки и пробки;

стеклянные бутылки и пробки; — укупорочная машинка для пробок.

В процессе могут понадобиться другие мелочи — половник, небольшая миска, чашка с крышкой, ложки и т.д. Обычно все это есть на любой кухне.

Если же тратить время на сбор инвентаря из подручных средств не хочется, можно купить специальную домашнюю мини-пивоварню. В комплекте с некоторыми идут сразу все необходимые ингредиенты.

Выбор помещения

Очень важно выбрать подходящее помещение и подготовить его. Стоит сразу ввести несколько ограничений:

— не впускать в комнату детей и животных;

не впускать в комнату детей и животных; — сделать уборку и постоянно поддерживать чистоту.

Такие меры необходимы, чтобы в пиво не попали различные бактерии и микроорганизмы, которые могут повлиять на его качество и вкус.

Кроме того, лучше выбрать просторное помещение — так работать будет удобнее.

Подготовка к варке

Подготовка к пивоварению в основном заключается в дезинфекции посуды, оборудования и окружающего пространства. Обработать инвентарь можно дезсредством "Део-хлор". Три таблетки необходимо растворить в 15 литрах воды — этого хватит на емкость в 30 литров и другую посуду. Во время работы с хлором нельзя забывать про перчатки.

После этого посуду можно ставить на уже подготовленную чистую поверхность и начать варить пиво.

Этапы приготовления

Чтобы напиток получился удачным, важно соблюдать поэтапную технологию.

Подготовка воды

Для приготовления пива подходит только мягкая и чистая вода без примесей. Если в доме она жесткая, спасти положение можно за счет кипячения в течение 30 минут. Но проще всего купить бутилированную.

Выбор и подготовка солода

Самый важный ингредиент пива — солод. От него зависят вкус и цвет напитка. Можно взять пророщенное зерно любой культуры в зависимости от рецепта и личных предпочтений — ячменя, ржи, пшеницы и т.д.

Пивовары делят солод на две группы:

— базовый — выступает в роли основы для пива. Существует множество сортов базового солода, поэтому стоит максимально подробно описать продавцу желаемые характеристики будущего напитка, чтобы тот смог подобрать подходящий вариант;

— выступает в роли основы для пива. Существует множество сортов базового солода, поэтому стоит максимально подробно описать продавцу желаемые характеристики будущего напитка, чтобы тот смог подобрать подходящий вариант; — специальный — считается дополнительным ингредиентом, который улучшает вкус и цвет напитка. Такой солод может быть жженым (содержать жареный ячмень) или, к примеру, карамельным.

Чтобы готовить солод самостоятельно, придется работать с непророщенным зерном. Это несложный, но довольно долгий процесс. Для начала зерно нужно промыть чистой водой и продезинфицировать. Для этого можно добавить 40 капель йода в 10 литров воды, залить зерна и оставить на два-три часа.

После этого работают в несколько этапов.

— Зерна замачивают в воде температурой 10-15 градусов и оставляют на шесть часов в прохладном месте. Жидкость должна покрывать зерно не более чем на 3-5 мм. Затем нужно слить воду и оставить заготовку в таком виде еще на шесть часов. Процедуру повторяют четыре раза.

Зерна замачивают в воде температурой 10-15 градусов и оставляют на шесть часов в прохладном месте. Жидкость должна покрывать зерно не более чем на 3-5 мм. Затем нужно слить воду и оставить заготовку в таком виде еще на шесть часов. Процедуру повторяют четыре раза. — После замачивания зерно можно проращивать. Для этого его нужно разложить равномерными слоями по ящикам. Температура в помещении должна быть около 15 градусов. Как правило, этот процесс занимает от семи до девяти суток. Понять, что зерна прорастают хорошо, можно по тому, что они хрустят, легко давятся, приобретают запах огурца и оставляют мучной след на руках.

После замачивания зерно можно проращивать. Для этого его нужно разложить равномерными слоями по ящикам. Температура в помещении должна быть около 15 градусов. Как правило, этот процесс занимает от семи до девяти суток. Понять, что зерна прорастают хорошо, можно по тому, что они хрустят, легко давятся, приобретают запах огурца и оставляют мучной след на руках. — Сушка солода. Можно начать сушить зерна еще в процессе проращивания, изредка помешивая, либо разложить их тонким слоем на летнем солнце и накрыть сеткой или легкой тканью. Эта процедура может занять чуть больше суток. Если нет возможности сушить зерно на солнце, можно использовать духовку с приоткрытой дверцей при температуре до 40 градусов. Если увеличить ее до 80 градусов, получится темный солод.

Замачивать, проращивать и сушить зерно нужно только в том случае, если пивовар хочет лично сделать солод. Куда проще и быстрее купить уже готовый, который нужно будет только затереть. Для этого измельченные пророщенные зерна смешивают с водой в соотношении четыре к одному и нагревают до 40-80 градусов. В таком виде солод оставляют на два-три часа для ферментации.

Фильтрация

Полученное сусло нужно тщательно отделить от мелких частиц солода. Если солод затирали без специальных приспособлений, для фильтрации может пригодиться переливной сифон.

Слив выполняют в три этапа:

1 нагревают сусло до 78 градусов; 2 перекачивают до чистого состояния; 3 промывают теплой водой.

Варка сусла

Для обеззараживания необходимо проварить сусло в течение полутора-двух часов. На этом этапе, как правило, добавляют хмель, который отвечает за горечь напитка и аромат. После сусло нужно охладить.

Сбраживание сусла

Как только сусло остыло, его переливают в емкость для брожения и добавляют дрожжи. Бродить будущее пиво будет 10-14 дней. Температуру при этом подбирают индивидуально в зависимости от сорта, например, если готовится эль, то подойдет температура около 15-20 градусов по Цельсию.

Разлив на карбонизацию

После того, как брожение завершено, наступает черед карбонизации или обогащения углеродом. Напиток разливают по литровым бутылкам и насыпают 6-9 г глюкозы или сахара в каждую тару. Уже через 15-20 дней пиво можно подавать к столу.

Хранение

Первое, что нужно запомнить — домашнее пиво, как и заводское, любит прохладу. Холодильник, темный сухой шкаф или проветриваемый подвал — лучшие места для хранения напитка. Солнечные лучи, горячие батареи поблизости и жаркие помещения способны изменить качества пенного в худшую сторону. Неслучайно пивная тара часто выполнена из темного стекла — это как раз помогает блокировать попадание света.

Кроме того, домашнее пиво нельзя хранить открытым. Готовый напиток надежно герметизируют и открывают только перед употреблением. Когда в бутылку попадает кислород, пенное быстро теряет свой вкус и постепенно приобретает неприятный запах.

В среднем герметично закрытое домашнее пиво можно хранить до года, а то и больше. Срок может увеличиваться в зависимости от градуса напитка и различных добавок.

Ошибки при варке

Как правило, начинающие пивовары совершают одни и те же распространенные ошибки. Чтобы их не повторять, важно:

— не пытаться ускорить процесс с помощью добавок. Качественный напиток требует большего времени и терпения, спешка может негативно повлиять на результат;

не пытаться ускорить процесс с помощью добавок. Качественный напиток требует большего времени и терпения, спешка может негативно повлиять на результат; — не открывать бак во время брожения — в пиво могут попасть бактерии;

не открывать бак во время брожения — в пиво могут попасть бактерии; — не дегустировать до конца карбонизации;

не дегустировать до конца карбонизации; — не использовать дрожжи повторно;

не использовать дрожжи повторно; — не нарушать температурный режим — каждый этап приготовления требует определенной среды;

не нарушать температурный режим — каждый этап приготовления требует определенной среды; — не покупать прозрачную тару — для хранения домашнего продукта подходят только темные стеклянные бутылки.

Популярные рецепты

Классическое пиво Категория Напиток Сложность Средне Ингредиенты 27 л вода 4000 г ячменный солод 45 г хмель 25 г пивные дрожжи 200 г сахар Приготовление 1 Измельчить солод с помощью специальной мельницы или мясорубки до мелких крупинок. 2 Нагреть 25 литров воды до 80 градусов и добавить к ней солод в мешке. Варить в течение 1,5 часа. 3 Мешок с суслом промыть двумя литрами горячей воды и оставить. 4 Довести сусло до кипения и добавить 15 г хмеля. Примерно через каждый 20-30 минут снова добавлять по 15 г. 5 Охладить сусло до 24-26 градусов, например, поставив кастрюлю в холодную ванну. 6 Как только сусло остынет, процедить через марлю в емкость для брожения. 7 Добавить пивные дрожжи, установить гидрозатвор и оставить бродить на 7-10 дней. 8 Разлить пиво по бутылкам, оставив немного места, и добавить сахар (8 г на 1 литр). 9 Герметично закрыть бутылки. 10 Можно пробовать напиток на 15-20 день.

Пиво из солодового экстракта Самый простой рецепт приготовления домашнего пива — на основе солодового экстракта. Для этого понадобится готовый набор, купленный в магазине пивоварения, а также вода и сахар. Точное количество ингредиентов зависит от комплектации. Категория Напиток Сложность Средне Ингредиенты 22 л вода 1700-1800 г солодовый экстракт по вкусу хмель по вкусу пивные дрожжи 1000-1500 г сахар Приготовление 1 Смешать в кастрюле солодовый экстракт с двумя литрами воды и довести до кипения. 2 Заложить в кастрюлю хмель в том размере, который предусмотрен инструкцией. 3 В бродильную емкость налить 20 литров воды и всыпать сахар. Добавить сусло и перемешать. 4 Проверить температуру будущего пива — она должна быть не выше 25 градусов, после чего можно всыпать дрожжи, надеть гидрозатвор на емкость и убрать на брожение (около 14 дней). 5 Последний этап — разлить по бутылкам, оставив немного места, и добавить сахар (15 г на 1,5 литра). 6 Герметично закрыть бутылки. 7 Можно пробовать напиток на 15-20 день.

Заблуждения о пивоварении

С пивом связано множество мифов и заблуждений.

— Домашнее пенное не может храниться долго. Это не так, если соблюдать все правила, то напиток может простоять в подвале минимум год, не изменив своих качеств.

Домашнее пенное не может храниться долго. Это не так, если соблюдать все правила, то напиток может простоять в подвале минимум год, не изменив своих качеств. — Хмель влияет на крепость пива. Скорее, наоборот: никак не влияет, а только приглушает приторность и придает аромат.

Хмель влияет на крепость пива. Скорее, наоборот: никак не влияет, а только приглушает приторность и придает аромат. — Варить дома дешевле, чем покупать. Утверждать это сложно, хорошее оборудование и качественные ингредиенты тоже могут ударить по кошельку.

Варить дома дешевле, чем покупать. Утверждать это сложно, хорошее оборудование и качественные ингредиенты тоже могут ударить по кошельку. — В пиво добавляют спирт. Неверно, алкоголь в напитке появляется только путем брожения и никак иначе. Это относится не только к домашнему пиву, но и магазинному: производителям невыгодно использовать спирт в производстве.

Домашнее пиво и закон