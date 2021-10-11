https://ria.ru/20211011/shkola-1754093719.html
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик - РИА Новости, 11.10.2021
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик
Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик от ножевого ранения, госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:37
2021-10-11T19:37
2021-10-11T21:09
происшествия
школа
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик от ножевого ранения, госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее МВД Дагестана сообщило РИА Новости, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html
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РИА Новости
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происшествия, школа, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
19:37 11.10.2021 (обновлено: 21:09 11.10.2021)
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик
В Махачкале уволенного директора школы, где погиб ученик, госпитализировали с приступом