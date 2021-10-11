Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/shkola-1754093719.html
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик - РИА Новости, 11.10.2021
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик
Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик от ножевого ранения, госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:37
2021-10-11T21:09
происшествия
школа
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754064859_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_20f6f282f663eac133b2a58b68f196b6.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик от ножевого ранения, госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее МВД Дагестана сообщило РИА Новости, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве."Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754064859_70:0:899:622_1920x0_80_0_0_23fd0669fe7c411b0ef1cb510aa65c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, школа, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
19:37 11.10.2021 (обновлено: 21:09 11.10.2021)
 
В Махачкале госпитализировали директора школы, в которой погиб ученик

В Махачкале уволенного директора школы, где погиб ученик, госпитализировали с приступом

© СК РФСотрудник СК РФ у школы №51 Махачкалы, где произошло убийство учащегося. Кадр видео
Сотрудник СК РФ у школы №51 Махачкалы, где произошло убийство учащегося. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик от ножевого ранения, госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее МВД Дагестана сообщило РИА Новости, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
"Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
14:03
Появилось видео допроса школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника
 
ПроисшествияШколаМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния