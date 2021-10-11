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https://ria.ru/20211011/serbiya-1753951559.html
В Сербии пообещали не вступать в НАТО
В Сербии пообещали не вступать в НАТО - РИА Новости, 11.10.2021
В Сербии пообещали не вступать в НАТО
Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:26
2021-10-11T10:01
в мире
сербия
нато
александр вулин
россия
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета", - заявил сербский министр агентству."Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность", - подчеркнул глава МВД.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, сербия, нато, александр вулин, россия
09:26 11.10.2021 (обновлено: 10:01 11.10.2021)
 
В Сербии пообещали не вступать в НАТО

Глава МВД Сербии Вулин пообещал, что Белград не вступит в НАТО

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
"Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета", - заявил сербский министр агентству.
"Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность", - подчеркнул глава МВД.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 21:29
Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
 
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