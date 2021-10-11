https://ria.ru/20211011/serbiya-1753951559.html

В Сербии пообещали не вступать в НАТО

В Сербии пообещали не вступать в НАТО - РИА Новости, 11.10.2021

В Сербии пообещали не вступать в НАТО

Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:26

2021-10-11T09:26

2021-10-11T10:01

в мире

сербия

нато

александр вулин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Пока Сербией руководит президент (Александр) Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета", - заявил сербский министр агентству."Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность", - подчеркнул глава МВД.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сербия, нато, александр вулин, россия