https://ria.ru/20211011/vulin-1753897480.html

Александр Вулин: Сербия не позволит повторения погромов в Косово

Александр Вулин: Сербия не позволит повторения погромов в Косово - РИА Новости, 11.10.2021

Александр Вулин: Сербия не позволит повторения погромов в Косово

Нынешний глава МВД и министр обороны Сербии в 2017-2020 годах Александр Вулин рассказал РИА Новости об обострении в Косово, российско-сербских учениях и закупке РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:00

2021-10-11T10:00

2021-10-11T10:00

николай патрушев

косово

греция

северная македония

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

александр вучич

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Нынешний глава МВД и министр обороны Сербии в 2017-2020 годах Александр Вулин рассказал РИА Новости об обострении в Косово, российско-сербских учениях и закупке техники в России, угрозах жизни президента Александра Вучича от наркомафии, перспективах развития Российско-сербского гуманитарного центра, и почему русофобия всегда совпадает с сербофобией.– По обострению на севере Косово достигнуто временное соглашение о въезде в край с сербскими номерами, ожидаете ли вы дальнейшей эскалации, и насколько власти Сербии готовы применять силу и перейти административную линию, если потребуется?– (Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин – ред.) Курти – весьма безответственный политик, который не заботится ни о косовских албанцах, ни о сербах. Не могу сказать, на что он готов пойти. Но убежден, что он сделает все, чтобы изгнать сербов из Косово и Метохии, его цель – этнически "чистое" Косово.Сильно сомневаюсь, что нынешние договоренности, как и другие договоренности, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены. Опыт нас научил, что ничего из договоренного ранее не было соблюдено, они ни разу не сдержали свое слово. Но это вопрос не для них, а для ЕС, который является посредником в наших переговорах. Вопрос в том, есть ли у ЕС слово, которое чего-то стоит и значит. Если они не в состоянии заставить Курти сформировать сообщество сербских общин, что они тогда могут сделать, и какое доверие ожидать от нас. Поэтому я не оптимистичен в отношении соблюдения нынешнего договора. Косовские албанцы не соблюдают соглашения, не держат данное слово, если не вынуждены. Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить Курти выполнять договоренности.Президент Александр Вучич не относится легко к безопасности сербов, где бы они ни жили, в том числе в Косово и Метохии. Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно, мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово – ред.) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина – ред.) "Бури" 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти.– Означает ли это, что в случае массовых погромов Сербия готова применить силу?– Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО – ред.) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и "Бури" и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности.– Вы в сентябре встречались в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и рассматривали вопросы сотрудничества по борьбе с терроризмом, международной наркоторговлей и контрабандой. Как сейчас происходит это сотрудничество между Сербией и Россией, и каковы перспективы дальнейшего развития?– Для меня большая честь, что я в своем мандате уже дважды встречался с господином Патрушевым. Могу сказать, что на пользу России и Сербии мы установили хорошее и искреннее сотрудничество и коммуникацию. Все страны, большие и малые, имеют одни проблемы – терроризм, наркобанды, отмывание денег, это касается Сербии и России, каждой страны в мире, и каждый может принести свой вклад. Наше сотрудничество основано на взаимопонимании и взаимном уважении, партнерских отношениях. Я очень удовлетворен и благодарен России за то, что она не относится к Сербии, как суперсила (сверхдержава) к малой стране, а ведет себя так, как будто мы полностью равноправны во всех смыслах – по величине, силе, населению, – и за это я искренне благодарен господину Патрушеву и всей России.Наше сотрудничество будет развиваться и дальше в первую очередь – в области полицейских служб. Это значит, что у нас уже сейчас есть различные программы обучения, по которым сотрудники МВД ездят в РФ и получают необходимые знания. Мы продолжим двусторонний обмен информацией о лицах и явлениях, которые представляют интерес с точки зрения безопасности обеих стран, продолжим сотрудничество во всех областях, которые касаются безопасности нашей страны. Это все, что можно в данный момент рассказать.– В конце августа вы были на переговорах с руководством госкорпорации "Ростех", в которую входят "Вертолеты России". Можете ли рассказать о планах по покупке техники?– Мы очень заинтересованы в вертолетах для тушения пожаров. Особенно в связи с развитием нашего главного города. В районе "Белград на воде" есть 50-этажные здания, очень высокие, поэтому особенно значимо и тут быть уверенными в безопасности.Экологические катастрофы могут произойти у нас и в любой другой стране. Это лето было на исторически высоком уровне по числу лесных пожаров. Только в Сербии произошло около 1 тысячи возгораний на открытом пространстве. К счастью, ни одно из них не было настолько крупным, чтобы мы не могли с ним справиться. Но в нашем окружении были катастрофические пожары, которые угрожали человеческим жизням и населенным пунктам.Мы летом помогали Республике Сербской Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Греции. Поэтому каждый, кто планирует свои возможности по борьбе с природными катастрофами, должен думать не только о себе, но и обо всем регионе. Никто не может быть настолько обеспечен оборудованием и сотрудниками, чтобы в одиночку справляться с катастрофическими лесными пожарами и всем тем, что может сделать природа в связи с изменением климата.Поэтому мы очень заинтересованы в пожарных вертолетах и ведем об этом переговоры с российской стороной, и надеюсь, вскоре об этом договоримся.– Президент Вучич говорил о двух машинах?– Как и сказал президент – два Ка-32 для нас бы много значили.– Какова роль Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише, который находится в ведении МВД, в совместной борьбе с природными катастрофами?– РСГЦ имел решающее значение в 2014 году во время катастрофических наводнений в Обреноваце. Напомню – российские спасатели прибыли первыми на помощь. Когда происходит природная катастрофа, невозможно ждать до завтра и послезавтра, нужно получить помощь сразу. Для этого и служит РСГЦ, и скорость его реагирования отличается от всего остального. Надеемся на продолжение сотрудничества, мы о нем договорились, уверен, что будет и расширение гумцентра, и мы продолжим работу, улучшим его оборудование и кадры.Очень важно, что у РСГЦ проходят различные курсы обучения сотрудников сектора по ЧС МВД, а также другие – например, несколько арабских стран и государств Африки заинтересованы в том, чтобы их представители прибыли на обучение. Когда происходит беда, прекращаются политические разногласия, никто не спрашивает, откуда прилетел самолет на тушение пожара, откуда прибыли спасатели. А РСГЦ здесь всегда был для всего региона, и считаю, что он должен действовать во всем регионе и покрывать как можно большую территорию. А мы как Сербия очень благодарны и сделаем все чтобы РСГЦ развивался и усиливался.Также на годовщину основания РСГЦ мы организуем большие совместные учения на нашей территории.– Последнее заседании совета национальной безопасности Сербии было связано с обострением в Косово и Метохии. По его итогам президент сообщил, что Совбез принял решение еще больше вкладывать в оснащение армии и полиции. Означает ли это масштабные покупки оборудования и техники?– Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станет намного сильнее, чем мы были ранее. Знаете и сами, об этом не можем говорить до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства РФ.Российское оборудование и оружие не устаревает, никто не может сказать, что оно некачественное и неэффективное. Мы не только получаем от дружественной страны, что важно, но и приобретаем наилучшее возможное оборудование и вооружения. Поэтому это точно значительно поможет армии и полиции.– Вы получили три дозы вакцины "Спутник V", как себя чувствуете, и что определило ваш выбор препарата?– Хорошо себя чувствую. Я бы каждому посоветовал принять вакцину, все они хорошие. Я выбрал "Спутник V", доверяю российской медицине, и я в этом далеко не одинок. У нас один из самых продаваемых журналов – "Русский доктор". Многие в Сербии доверяют российской медицине, вашим знаниям и науке, и я среди них. Вакцина очень эффективна, спасибо за вопрос о моем здоровье, все хорошо, не было никаких побочных эффектов, как будто ее не принимал, и как видите, нормально работаю.– Ранее вы были министром обороны, сейчас возглавляете МВД. Как происходит вакцинирование военных и полицейских, могут ли они выбирать вакцину?– Конечно, они могут выбирать любой препарат из четырех имеющихся в Сербии. Как и везде, есть те, кто хочет, и те, кто не желает вакцинироваться. Пословица говорит – в траншеях и больницах нет атеистов. И я говорю, что в больницах не найдете противников вакцинации, все готовы сделать что угодно, лишь бы стало лучше им и они выжили, или члены их семей. А пока этого не произойдет, у людей появляются сомнительные теории о том, как после вакцинации за ними будут следить. При этом интересно, что никто не отказывается от сотового телефона или социальных сетей, посредством которых за ними могут следить по этой причине. Но вакцину принимать не хотят из боязни, что кто-то будет за ними следить. На это не может ответить ни политика, ни социология, это уже вопрос из области медицины.Мы стараемся как можно больше сотрудников МВД убедить принять вакцину, это единственный способ защитить себя и других. Учет какой конкретно препарат они выбрали, мы не ведем.– Армия и полиция Сербии активно участвовали в борьбе с COVID-19 во время волны эпидемии ранее – открывались мобильные госпитали, переориентировались военные больницы. Ожидаете ли вы, что вновь придется прибегать к таким мерам с учетом нынешнего роста заболеваемости?– Показатели сейчас действительно большие. Важно, что мы готовы и способны ответить на любой запрос наших медицинских специалистов и выполнить приказ верховного главнокомандующего – президента республики Сербии господина Вучича. Во время первой и второй волн эпидемии армия и полиция внесли огромный вклад, показали себя как организованная система. Особенно армия, у которой есть структура военного здравоохранения, рассчитанная на чрезвычайные ситуации. Полиция тогда внесла огромный вклад в поддержание проводимых мер, а также обеспечивая населению возможность лечиться и безопасность. Не знаю, появится ли такая потребность, но уверен, что мы готовы ответить наилучшим образом, и армия, и полиция.– Планируете ли вы в ближайшее время рабочие визиты в Россию и ожидаете ли прибытия российских коллег?– Есть планы по нашей встрече с моим российским коллегой, главой МВД. Отлично развивается сотрудничество с МЧС, и мы ожидаем встречи после этой огромной трагедии (гибели главы МЧС РФ Александра Зиничева – ред.), которая нас всех потрясла. Ожидаю, что скоро сможем встретиться с новым главой МЧС, надеюсь, в Белграде. Двустороннее сотрудничество весьма интенсивное и действительно развивается в наилучшем возможном направлении. Поеду ли я в Россию, или встретимся здесь, не так важно, важно, что разговоры на этом уровне обязательно будут.Пока Сербией руководит президент Вучич, и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО, и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета.Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией. Еще ни разу не было, чтобы кто-то напал на Россию и не напал на Сербию. Это уже не зависит от нас – такова закономерность.Горжусь личными хорошими отношениями между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем, которые очень помогли развитию отношений наших стран. И горжусь тем, что такой большой государственный деятель показывает уважение к нашему президенту и к нашей Сербии.– Ранее анонсировались совместные учения МВД Сербии и Росгвардии этой осенью, состоятся ли они?– Эти учения состоятся, из-за пандемии конкретные сроки под вопросом. Речь не идет о политическом решении – будут они или нет. Будут. Генерал Деян Лукович, командующий жандармерией, и командование Росгвардии разговаривали и договорились обо всем. Вопрос в том, когда пандемия позволит это провести. С обеих сторон есть свои протоколы на этот счет, но совместные учения будут обязательно.Из-за ситуации с COVID-19 ничего не можете знать точно наперед. Также происходит и с учениями, официальными визитами. Так происходит и с нашими учениями внутри страны – если эпидобстановка ухудшается, вы не можете собирать и держать множество людей вместе.– Ранее вы заявляли об угрозах со стороны мафии для жизни президента Сербии, сохранились ли они после задержания вами крупной преступной группировки?– Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку. На счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше. Семь или 77 уже не важно, все это ведет к пожизненному заключению.Но у этой группировки есть главари, до которых мы пока не дошли. Один из них – Радое Звицер, который находится в бегах. Есть среди них богаче его, опаснее его. Мы их лишили сотен миллионов нелегального дохода, а еще хуже для них, чем потеря этих заработков – мы их лишили их "армии". Здесь у них были люди, которые постоянно рекрутировали новых членов клана, которые ездили в том числе за границу и убивали. И это их задело больше всего.Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии.Его ликвидация повергла бы Сербию в длительную политическую нестабильность, поэтому он – цель номер один. А эти банды, помимо мщения, желают и нестабильности Сербии. В нестабильной обстановке они лучше всего себя чувствуют. Могут коррумпировать политиков, получить защиту, могут послужить иностранным спецслужбам как инструмент дестабилизации страны.Безопасность президента Сербии под угрозой. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы защитить его и членов его семьи, но он – "ночной кошмар" для всех сотрудников безопасности, потому что не заботится о своей безопасности, считает, что мы его слишком тщательно охраняем. Не хочет отделяться от народа, на каждом собрании подходит к людям, здоровается за руку, разговаривает с ними.– Вы говорили ранее, что сотрудники МВД были связаны с людьми, которые 1882 раза прослушивали разговоры Александра Вучича. Понесли ли они ответственность?– Да, и это мы доказали. Материалы по делу переданы прокуратуре, ожидаем, как они квалифицируют его, и начнется судебный процесс. Что касается МВД, мы дело раскрыли. Действительно, были люди в МВД, которые сотрудничали с преступниками, некоторые из них задержаны, некоторые будут задержаны, но ни один этого не избежит, и будет раскрыто все, что они делали вместе с преступниками, и то, насколько глубоко были с ними связаны.Это очень тяжело – задерживать кого-то, кто с вами работал, разделял хлеб, знает вашу семью. Вы вместе трудились и не можете поверить, что он продавал информацию и о вас. И что из-за этой информации вы и ваши члены семьи могли погибнуть. Это труднее всего.Но МВД не будет местом для преступников. Одним из первых моих решений на посту главы министерства было распоряжение, чтобы все сотрудники сообщали о любом контакте с лицами из криминальной среды, помимо служебных. Не важно, встретились ли они на свадьбе или в кафе, должны сообщить. Если не сделают этого, а мы их выявим, они будут очень серьезно наказаны. Нельзя быть и полицейским, и преступником одновременно.

https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html

https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html

https://ria.ru/20211006/vuchich-1753361427.html

https://ria.ru/20211006/balkany-1753376883.html

https://ria.ru/20210927/unizhenie-1752052105.html

https://ria.ru/20211005/evrointegratsiya-1753094548.html

косово

греция

северная македония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, косово, греция, северная македония, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, александр вучич, александр вулин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вакцина "спутник v"