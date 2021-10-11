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Жизнь президента Сербии находится под угрозой, заявил глава МВД страны
Жизнь президента Сербии находится под угрозой, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 11.10.2021
Жизнь президента Сербии находится под угрозой, заявил глава МВД страны
Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:18
2021-10-11T10:02
в мире
сербия
александр вучич
мвд сербии
александр вулин
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку. На счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", - заявил глава МВД Сербии агентству.По его словам, у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицер."Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии", - указал министр Вулин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, сербия, александр вучич, мвд сербии, александр вулин
09:18 11.10.2021 (обновлено: 10:02 11.10.2021)
 
Жизнь президента Сербии находится под угрозой, заявил глава МВД страны

В МВД Сербии заявили, что жизнь президента страны находится под угрозой из-за наркомафии

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
"Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку. На счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", - заявил глава МВД Сербии агентству.
По его словам, у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицер.
"Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии", - указал министр Вулин.
Читайте полный текст интервью >>
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
09:13
Глава МВД Сербии не уверен, что договоренности с албанцами будут выполнены
 
В миреСербияАлександр ВучичМВД СербииАлександр Вулин
 
 
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