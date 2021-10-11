https://ria.ru/20211011/sboy-1753951207.html

Сбои в работе Facebook будут повторяться, считает член СПЧ

Сбои в работе Facebook будут повторяться, считает член СПЧ - РИА Новости, 11.10.2021

Сбои в работе Facebook будут повторяться, считает член СПЧ

Сбои в работе сервисов Facebook будут происходить вновь и могут усиливаться, рассказал журналистам президент компаний "Ашманов и партнеры" и "Крибрум", член... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:25

2021-10-11T09:25

2021-10-11T09:25

twitter

игорь ашманов

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сбои в работе сервисов Facebook будут происходить вновь и могут усиливаться, рассказал журналистам президент компаний "Ашманов и партнеры" и "Крибрум", член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов."Такие сбои будут, будут еще сильнее. Это показывает, что вся эта индустрия обречена на ошибки – не бывает программ без ошибок", – сказал Ашманов.Он отметил, что такие процессы демонстрируют уязвимость цифровой системы. Программист или сисадмин, нарочно или нечаянно, могут повлиять на жизнь миллионов людей."Софт Facebook уже настолько сложен, что он не может не давать сбой – там слишком много кода, слишком много входных данных, слишком много пользователей. И эта среда все время усложняется, так быстро, что рассказывать, что можно создавать надежные системы – это значит морочить голову", - добавил Ашманов.В прошлый понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Затем появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.

https://ria.ru/20211008/feysbuk-1753769842.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, игорь ашманов, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей