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Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения
Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения - РИА Новости, 11.10.2021
Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:09
2021-10-11T11:09
безопасность
движение неприсоединения
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, отметив, что позитивный потенциал организации особенно востребован на фоне все более турбулентной обстановки в мире.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам президента, Движение неприсоединения играет значимую роль в международных делах, последовательно отстаивает принципы равенства государств, уважения суверенитета и законных интересов, а также выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии Уставу ООН."Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения."И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире. Искренне желаю вам успешной работы", - подчеркнул российский лидер.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.
https://ria.ru/20211011/serbiya-1753951559.html
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безопасность, движение неприсоединения, владимир путин, россия
11:09 11.10.2021
 
Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения

Путин отметил востребованность позитивного потенциала Движения неприсоединения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, отметив, что позитивный потенциал организации особенно востребован на фоне все более турбулентной обстановки в мире.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам президента, Движение неприсоединения играет значимую роль в международных делах, последовательно отстаивает принципы равенства государств, уважения суверенитета и законных интересов, а также выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии Уставу ООН.
"Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения.
"И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире. Искренне желаю вам успешной работы", - подчеркнул российский лидер.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.
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БезопасностьДвижение неприсоединенияВладимир ПутинРоссия
 
 
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