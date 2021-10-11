https://ria.ru/20211011/putin-1753969021.html

Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения

Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения - РИА Новости, 11.10.2021

Путин отметил позитивный потенциал Движения неприсоединения

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:09

2021-10-11T11:09

2021-10-11T11:09

безопасность

движение неприсоединения

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753213758_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0f78c16fb272c3fbc6080f675580b932.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, отметив, что позитивный потенциал организации особенно востребован на фоне все более турбулентной обстановки в мире.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам президента, Движение неприсоединения играет значимую роль в международных делах, последовательно отстаивает принципы равенства государств, уважения суверенитета и законных интересов, а также выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии Уставу ООН."Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения."И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире. Искренне желаю вам успешной работы", - подчеркнул российский лидер.Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.

https://ria.ru/20211011/serbiya-1753951559.html

https://ria.ru/20210714/neprisoedineniya-1741281197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, движение неприсоединения, владимир путин, россия