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Туризм
https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753974696.html
Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии
Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии - РИА Новости, 11.10.2021
Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:46
2021-10-11T12:46
туризм
приморский край
калининградская область
республика алтай
байкал
республика дагестан
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что в этот период 68,5 процента нашли новые и необычные места для отпуска.Большинство (80,5 процента) туристов присмотрели впечатляющие локации, которые хотели бы посетить. Многие путешественники, 82,5 процента, наметили нестандартные маршруты. Большей части опрошенных (81 процент) уже удалось воплотить планы в жизнь. При этом 79 процентов хотели бы повторить такое путешествие.В списке мест, которые произвели самое сильное впечатление при поездках в период пандемии, оказались Дагестан, в частности, Сулакский каньон, его указали 12 процентов опрошенных.Каждый десятый съездил зимой на Байкал, а восемь процентов посетили Камчатку и забирались там на вулканы. За Горный Алтай отдали голоса 7,4 процента путешественников. По пять процентов туристов рассказывали о невероятных впечатлениях при поездке в Карелию и Кижи, а также в Карачаево-Черкесию. Там они побывали на Домбае и в Архызе.Также довольно часто среди самых удивительных локаций туристы называли природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
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калининградская область
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приморский край, калининградская область, республика алтай, байкал, республика дагестан, новости - туризм, туризм, архыз, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, республика карелия, кижи, карачаево-черкесская республика (кчр), мурманская область, республика крым, чеченская республика (чечня)
12:46 11.10.2021
 
Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии

Дагестан, Байкал и Камчатку туристы назвали самыми удивительными местами для путешествий

© Depositphotos / alkir_depЧиркейская ГЭС в Дагестане
Чиркейская ГЭС в Дагестане - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / alkir_dep
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что в этот период 68,5 процента нашли новые и необычные места для отпуска.
Большинство (80,5 процента) туристов присмотрели впечатляющие локации, которые хотели бы посетить. Многие путешественники, 82,5 процента, наметили нестандартные маршруты. Большей части опрошенных (81 процент) уже удалось воплотить планы в жизнь. При этом 79 процентов хотели бы повторить такое путешествие.
В списке мест, которые произвели самое сильное впечатление при поездках в период пандемии, оказались Дагестан, в частности, Сулакский каньон, его указали 12 процентов опрошенных.
Каждый десятый съездил зимой на Байкал, а восемь процентов посетили Камчатку и забирались там на вулканы.
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Также довольно часто среди самых удивительных локаций туристы называли природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.
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ТуризмПриморский крайКалининградская областьРеспублика АлтайБайкалРеспублика ДагестанНовости - ТуризмТуризмАрхызкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьРеспублика КарелияКижиКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Мурманская областьРеспублика КрымЧеченская республика (Чечня)
 
 
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