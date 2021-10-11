https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753974696.html

Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии

Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии - РИА Новости, 11.10.2021

Туристы рассказали, какие удивительные места открыли во время пандемии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:46

2021-10-11T12:46

2021-10-11T12:46

туризм

приморский край

калининградская область

республика алтай

байкал

республика дагестан

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746518509_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_921c46e9696d2be41321e21782b56e9e.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие направления они открыли для себя в поездках во время пандемии, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1560 пользователей и выяснили, что в этот период 68,5 процента нашли новые и необычные места для отпуска.Большинство (80,5 процента) туристов присмотрели впечатляющие локации, которые хотели бы посетить. Многие путешественники, 82,5 процента, наметили нестандартные маршруты. Большей части опрошенных (81 процент) уже удалось воплотить планы в жизнь. При этом 79 процентов хотели бы повторить такое путешествие.В списке мест, которые произвели самое сильное впечатление при поездках в период пандемии, оказались Дагестан, в частности, Сулакский каньон, его указали 12 процентов опрошенных.Каждый десятый съездил зимой на Байкал, а восемь процентов посетили Камчатку и забирались там на вулканы. За Горный Алтай отдали голоса 7,4 процента путешественников. По пять процентов туристов рассказывали о невероятных впечатлениях при поездке в Карелию и Кижи, а также в Карачаево-Черкесию. Там они побывали на Домбае и в Архызе.Также довольно часто среди самых удивительных локаций туристы называли природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чечни.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

https://ria.ru/20211002/saratov-1752616210.html

приморский край

калининградская область

республика алтай

байкал

архыз

республика карелия

кижи

мурманская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, калининградская область, республика алтай, байкал, республика дагестан, новости - туризм, туризм, архыз, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, республика карелия, кижи, карачаево-черкесская республика (кчр), мурманская область, республика крым, чеченская республика (чечня)