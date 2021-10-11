https://ria.ru/20211011/polsha-1753959261.html

В Польше приостановку финансирования из Фонда в ЕС назвали незаконной

В Польше приостановку финансирования из Фонда в ЕС назвали незаконной - РИА Новости, 11.10.2021

В Польше приостановку финансирования из Фонда в ЕС назвали незаконной

Приостановка выделения средств для Польши из Фонда восстановления ЕС не имеет правовых оснований, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:17

2021-10-11T10:17

2021-10-11T10:17

в мире

венгрия

польша

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Приостановка выделения средств для Польши из Фонда восстановления ЕС не имеет правовых оснований, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.Еврокомиссия в последнее время регулярно угрожает Польше ограничением финансирования в наказание за проблемы с верховенством права. До сих пор не одобрен план восстановления Польши после пандемии коронавируса, деньги из которого должны быть выделены из Фонда."Приостановка Фонда восстановления не имеет в ЕС правовых оснований. Это незаконные действия", - заявил Мюллер в эфире Польского телевидения.По его словам, Европейская комиссия поступает вопреки закону, одновременно пытаясь обвинять Польшу, Венгрию и другие страны в проблемах с верховенством права.Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на это поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

https://ria.ru/20211011/polsha-1753941527.html

https://ria.ru/20211008/polsha-1753751770.html

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в мире, венгрия, польша, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен