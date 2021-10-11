https://ria.ru/20211011/pokhischenie-1753952304.html

В Ленинградской области освободили похищенную беременную женщину

В Ленинградской области освободили похищенную беременную женщину - РИА Новости, 11.10.2021

В Ленинградской области освободили похищенную беременную женщину

Полицейские освободили в Ленинградской области беременную женщину, за которую требовали выкуп в 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:28

2021-10-11T09:28

2021-10-11T13:11

происшествия

санкт-петербург

альметьевск

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Полицейские освободили в Ленинградской области беременную женщину, за которую требовали выкуп в 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники уголовного розыска нашли и освободили беременную женщину, пропавшую на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 2 октября в полицию Гатчины обратился 46-летний бизнесмен, сообщивший об исчезновении своей 35-летней беременной сожительницы.После пропажи женщины ему на мессенджер с ее телефона поступило сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Позже ее машину нашли в деревне Большие Колпаны.Сотрудники полиции подготовили "выкуп" из билетов "банка приколов" и отправили на встречу с вымогателем мать пропавшей женщины. Подозреваемый был задержан. Женщина оказалась заперта в квартире, которую мужчина снимал в Мурино. "По предварительным данным, задержанный, а им оказался 51-летний уроженец Альметьевска, пошел на преступление якобы из-за неких долговых обязательств", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200420/1570293540.html

https://ria.ru/20200319/1568833696.html

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альметьевск

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Кадры освобождения заложницы в Ленобласти Мужчина взял в плен беременную женщину и держал ее у себя неделю. Её похититель требовал от семьи 10 млн рублей выкуп. Гражданский муж заявил о пропаже супруги 2 октября, и ему на телефон пришли сообщения с её номеров с требованием выкупа. Помогла освободить пленницу ее мама. Она под контролем оперативников передала злоумышленнику выкуп фальшивыми купюрами - в этот момент похитителя и взяли. Сам подозреваемый во время допроса заявил, что на похищение пошёл якобы из-за долга сожителя жертвы. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. 2021-10-11T09:28 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, альметьевск, ленинградская область