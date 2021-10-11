https://ria.ru/20211011/oon-1754043654.html

МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад

МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад - РИА Новости, 11.10.2021

МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад

Призыв Движения неприсоединения к борьбе с экономическим неравенством и к расширению Совбеза ООН остается таким же актуальным, как в 1961 году, когда это... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:52

2021-10-11T15:52

2021-10-11T15:54

в мире

белград (город)

движение неприсоединения

совет безопасности оон

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Призыв Движения неприсоединения к борьбе с экономическим неравенством и к расширению Совбеза ООН остается таким же актуальным, как в 1961 году, когда это движение было основано, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. В заседании в первый день приняли участие главы высоких 74 делегаций различных государств, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия является страной-наблюдателем в организации Движения неприсоединения.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Шестьдесят лет назад страны Движения неприсоединения приняли свою первую декларацию, в которой призвали к действиям в трех направлениях: неравенство в экономическом развитии, расширение СБ ООН и инклюзивный подход к решению глобальных проблем. Разве не драматично, что мы до сих пор обсуждаем эти вопросы? Неравенство усугубляется во всем мире, и говоря, что мир больше пяти (постоянных членов СБ ООН), мы призываем к более представительской системе", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции.Он отметил, что Движение неприсоединения может сделать многое, "начиная от доступности вакцин от коронавируса до борьбы с терроризмом". "С 1961 года мир изменился. Холодная война закончилась, но вызовы стали еще более сложными. Мы поддерживаем Движение неприсоединения с тем, чтобы оно стало еще сильнее", - добавил турецкий министр.

https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/sovbez-1739880072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белград (город), движение неприсоединения, совет безопасности оон, мевлют чавушоглу