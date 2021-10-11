Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/oon-1754043654.html
МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад
МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад - РИА Новости, 11.10.2021
МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад
Призыв Движения неприсоединения к борьбе с экономическим неравенством и к расширению Совбеза ООН остается таким же актуальным, как в 1961 году, когда это... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:52
2021-10-11T15:54
в мире
белград (город)
движение неприсоединения
совет безопасности оон
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150405/48/1504054821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_dbbc6edff978c1e3b523409206b49e16.jpg
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Призыв Движения неприсоединения к борьбе с экономическим неравенством и к расширению Совбеза ООН остается таким же актуальным, как в 1961 году, когда это движение было основано, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. В заседании в первый день приняли участие главы высоких 74 делегаций различных государств, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия является страной-наблюдателем в организации Движения неприсоединения.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации."Шестьдесят лет назад страны Движения неприсоединения приняли свою первую декларацию, в которой призвали к действиям в трех направлениях: неравенство в экономическом развитии, расширение СБ ООН и инклюзивный подход к решению глобальных проблем. Разве не драматично, что мы до сих пор обсуждаем эти вопросы? Неравенство усугубляется во всем мире, и говоря, что мир больше пяти (постоянных членов СБ ООН), мы призываем к более представительской системе", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции.Он отметил, что Движение неприсоединения может сделать многое, "начиная от доступности вакцин от коронавируса до борьбы с терроризмом". "С 1961 года мир изменился. Холодная война закончилась, но вызовы стали еще более сложными. Мы поддерживаем Движение неприсоединения с тем, чтобы оно стало еще сильнее", - добавил турецкий министр.
https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/sovbez-1739880072.html
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150405/48/1504054821_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_952faf104b5b27c33b1a9b338f9beeed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белград (город), движение неприсоединения, совет безопасности оон, мевлют чавушоглу
15:52 11.10.2021 (обновлено: 15:54 11.10.2021)
 
МИД Турции назвал расширение СБ ООН таким же актуальным, как 60 лет назад

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о важности расширения Совета Безопасности ООН в XXI веке

© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Jason DeCrow
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Призыв Движения неприсоединения к борьбе с экономическим неравенством и к расширению Совбеза ООН остается таким же актуальным, как в 1961 году, когда это движение было основано, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Белграде в понедельник стартовала конференция, посвященная первому заседанию Движения неприсоединения в 1961 году. В заседании в первый день приняли участие главы высоких 74 делегаций различных государств, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия является страной-наблюдателем в организации Движения неприсоединения.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 18:20
Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации.
"Шестьдесят лет назад страны Движения неприсоединения приняли свою первую декларацию, в которой призвали к действиям в трех направлениях: неравенство в экономическом развитии, расширение СБ ООН и инклюзивный подход к решению глобальных проблем. Разве не драматично, что мы до сих пор обсуждаем эти вопросы? Неравенство усугубляется во всем мире, и говоря, что мир больше пяти (постоянных членов СБ ООН), мы призываем к более представительской системе", - сказал Чавушоглу, выступая на конференции.
Он отметил, что Движение неприсоединения может сделать многое, "начиная от доступности вакцин от коронавируса до борьбы с терроризмом". "С 1961 года мир изменился. Холодная война закончилась, но вызовы стали еще более сложными. Мы поддерживаем Движение неприсоединения с тем, чтобы оно стало еще сильнее", - добавил турецкий министр.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:01Сказано в эфире
Политолог назвал страны, которые следует включить в Совбез ООН
 
В миреБелград (город)Движение неприсоединенияСовет Безопасности ООНМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния