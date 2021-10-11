13:04 11.10.2021 (обновлено: 13:12 11.10.2021)
В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
Песков: контактов Путина с Нуланд не запланировано, ее примет помощник президента Ушаков
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков примет замгоссекретаря США Викторию Нуланд во время ее визита в Москву, контактов с президентом РФ Владимиром Путиным у нее не запланировано, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведёт встречу с Нуланд во вторник, 12 октября.
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"У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем, все-таки она гость министерства иностранных дел, и прежде всего своего визави - господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры. Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, запланированы ли у Нуланд контакты с президентом Путиным и с кем-то из кремлевской администрации.
Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. В соответствии с запросом Вашингтона, она проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе Рябковым, и встретится с официальными лицами в других ведомствах, сообщили в МИД РФ. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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