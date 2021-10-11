https://ria.ru/20211011/nuland-1754000522.html

В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд

В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд

Помощник президента РФ Юрий Ушаков примет замгоссекретаря США Викторию Нуланд во время ее визита в Москву, контактов с президентом РФ Владимиром Путиным у нее... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:12

политика

россия

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москва

дмитрий песков

сергей рябков

виктория нуланд

юрий ушаков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков примет замгоссекретаря США Викторию Нуланд во время ее визита в Москву, контактов с президентом РФ Владимиром Путиным у нее не запланировано, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведёт встречу с Нуланд во вторник, 12 октября.Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. В соответствии с запросом Вашингтона, она проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе Рябковым, и встретится с официальными лицами в других ведомствах, сообщили в МИД РФ. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.

https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html

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политика, россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, виктория нуланд, юрий ушаков