https://ria.ru/20211011/moldaviya-1754049141.html

В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"

В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 11.10.2021

В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:15

2021-10-11T16:15

2021-10-11T17:14

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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних, льготных условиях.Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября. Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. На прошлой неделе Спыну посетил с визитом Санкт-Петербург, чтобы продолжить переговоры о продлении контракта на долгий срок."В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года", - заявил Спыну.Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что республика не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии."Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет", - заявил Спыну, отметив, что власти изучают различные варианты восполнения нужного объема газа.Вице-премьер подчеркнул, что молдавские потребители не столкнутся с энергетическим кризисом и нет никаких "оснований для беспокойства", несмотря на то, что весь мир находится в сложной ситуации по этому вопросу.Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753758361.html

https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

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экономика, санкт-петербург, газпром экспорт, молдавия, газпром, молдовагаз