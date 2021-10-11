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В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"
В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 11.10.2021
В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"
Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:15
2021-10-11T17:14
экономика
санкт-петербург
газпром экспорт
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газпром
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних, льготных условиях.Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября. Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. На прошлой неделе Спыну посетил с визитом Санкт-Петербург, чтобы продолжить переговоры о продлении контракта на долгий срок."В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года", - заявил Спыну.Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что республика не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии."Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет", - заявил Спыну, отметив, что власти изучают различные варианты восполнения нужного объема газа.Вице-премьер подчеркнул, что молдавские потребители не столкнутся с энергетическим кризисом и нет никаких "оснований для беспокойства", несмотря на то, что весь мир находится в сложной ситуации по этому вопросу.Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753758361.html
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экономика, санкт-петербург, газпром экспорт, молдавия, газпром, молдовагаз
16:15 11.10.2021 (обновлено: 17:14 11.10.2021)
 
В Молдавии надеются подписать долгосрочный контракт с "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Спыну надеется на подписание долгосрочного контракта с "Газпромом"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил на брифинге, что республика надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних, льготных условиях.
Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября. Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. На прошлой неделе Спыну посетил с визитом Санкт-Петербург, чтобы продолжить переговоры о продлении контракта на долгий срок.
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"В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года", - заявил Спыну.
Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что республика не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
"Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет", - заявил Спыну, отметив, что власти изучают различные варианты восполнения нужного объема газа.
Вице-премьер подчеркнул, что молдавские потребители не столкнутся с энергетическим кризисом и нет никаких "оснований для беспокойства", несмотря на то, что весь мир находится в сложной ситуации по этому вопросу.
Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургГазпром ЭкспортМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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