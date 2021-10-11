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https://ria.ru/20211011/medvedev-1754064406.html
Вице-премьер Украины заявила о "противоречивых моментах" в статье Медведева
Вице-премьер Украины заявила о "противоречивых моментах" в статье Медведева - РИА Новости, 11.10.2021
Вице-премьер Украины заявила о "противоречивых моментах" в статье Медведева
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева нужно... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:12
2021-10-11T17:12
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева нужно детально проанализировать, она содержит "противоречивые моменты".В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."У меня была возможность прочитать сегодня эту статью. Сложно ее комментировать. Но однозначно, я считаю, что она заслуживает внимания, ее нужно проанализировать детально и сделать выводы относительно того, что она содержит множество противоречивых моментов, которые с одной стороны направлены на западную аудиторию, с другой - направлены на внутреннюю украинскую аудиторию, а также на российскую", - заявила Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.По ее словам, для Украины в этой статье нет ничего нового. "Но с точки зрения лексики и риторики, которая там используется, это абсолютно новая реальность", - сказала она.В статье Медведев не раз выбирал резкие выражения. По мнению депутата Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина, она написана резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева нежелание России вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20211011/ukraina-1754050367.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, ольга стефанишина
17:12 11.10.2021
 
Вице-премьер Украины заявила о "противоречивых моментах" в статье Медведева

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила о "противоречивых моментах" в статье Медведева

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева нужно детально проанализировать, она содержит "противоречивые моменты".
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
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"У меня была возможность прочитать сегодня эту статью. Сложно ее комментировать. Но однозначно, я считаю, что она заслуживает внимания, ее нужно проанализировать детально и сделать выводы относительно того, что она содержит множество противоречивых моментов, которые с одной стороны направлены на западную аудиторию, с другой - направлены на внутреннюю украинскую аудиторию, а также на российскую", - заявила Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
По ее словам, для Украины в этой статье нет ничего нового. "Но с точки зрения лексики и риторики, которая там используется, это абсолютно новая реальность", - сказала она.
В статье Медведев не раз выбирал резкие выражения. По мнению депутата Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина, она написана резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева нежелание России вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизньРоссияОльга Стефанишина
 
 
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