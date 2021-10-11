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Туризм
https://ria.ru/20211011/marshrut-1754053777.html
РЖД откроют новый туристический маршрут по древнерусским городам
РЖД откроют новый туристический маршрут по древнерусским городам - РИА Новости, 11.10.2021
РЖД откроют новый туристический маршрут по древнерусским городам
РЖД с 22 октября открывают новый железнодорожный тур выходного дня в Псков, Новгород, Рыбинск и Ярославль, стоимость билета - от 2,6 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:33
2021-10-11T18:14
туризм
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великий новгород
москва
ржд
новости - туризм
ленинградский вокзал
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. РЖД с 22 октября открывают новый железнодорожный тур выходного дня в Псков, Новгород, Рыбинск и Ярославль, стоимость билета - от 2,6 тысячи рублей, сообщает компания."Серебряный маршрут" соединит древнерусские города с Москвой. Поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по выходным в Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль. В первый рейс он отправится уже 22 октября, потом 4 ноября и далее с 12 ноября каждую пятницу в 20.23", - говорится в официальном Telegram-канале холдинга.Поезд будет курсировать по выходным дням, отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу и прибывая обратно поздно вечером в воскресенье. Расписание составлено так, что за два дня туристы смогут увидеть живописные виды и осмотреть уникальные памятники древнерусского зодчества четырех городов.В составе поезда вагоны класса "люкс", СВ, купе и плацкарт с кондиционером, душем, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно будет заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты."Стоимость билета – от 2 598 рублей. Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание", - сообщили в РЖД.
https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750143494.html
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рыбинск, великий новгород, москва, ржд, новости - туризм, ленинградский вокзал
16:33 11.10.2021 (обновлено: 18:14 11.10.2021)
 
РЖД откроют новый туристический маршрут по древнерусским городам

РЖД с 22 октября откроют новый туристический маршрут по древнерусским городам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. РЖД с 22 октября открывают новый железнодорожный тур выходного дня в Псков, Новгород, Рыбинск и Ярославль, стоимость билета - от 2,6 тысячи рублей, сообщает компания.
"Серебряный маршрут" соединит древнерусские города с Москвой. Поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по выходным в Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль. В первый рейс он отправится уже 22 октября, потом 4 ноября и далее с 12 ноября каждую пятницу в 20.23", - говорится в официальном Telegram-канале холдинга.
Поезд будет курсировать по выходным дням, отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу и прибывая обратно поздно вечером в воскресенье. Расписание составлено так, что за два дня туристы смогут увидеть живописные виды и осмотреть уникальные памятники древнерусского зодчества четырех городов.
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"Стоимость билета – от 2 598 рублей. Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание", - сообщили в РЖД.
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ТуризмРыбинскВеликий НовгородМоскваРЖДНовости - ТуризмЛенинградский вокзал
 
 
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