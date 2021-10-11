https://ria.ru/20211011/leto-1754022154.html
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии - РИА Новости, 11.10.2021
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии
Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:16
2021-10-11T18:16
2021-10-11T18:16
культура
происшествия
рим
джаред лето
новости культуры
в мире
марио драги
серджо маттарелла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/34/1555813495_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_09715dad70e83bfd86919d9bfb89c896.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в Риме, сообщает Independent со ссылкой на инстаграм артиста. По словам Лето, в демонстрации он не участвовал, а лишь снимал происходящее на камеру и размещал это в соцсети. Однако полицейские приняли его за протестующего и брызнули в него слезоточивым газом. "Попался на протесте в Италии", — подписал одну из сторис музыкант. И хотя на кадрах видно, как сотрудники полиции в спецодежде пытаются следить за порядком, Джаред Лето не зафиксировал на видео момент, где его обезвреживают слезоточивым газом. В издании отмечают, что акция протеста в Риме была проведена в ответ на новые постановления, требующие от рабочих иметь так называемые Green Pass (электронные COVID-сертификаты). Green Pass ("зеленый пропуск") — это документ в бумажном или цифровом виде, который означает, что его владелец получил минимум одну дозу вакцины против коронавируса, имеет отрицательный тест или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. По данным AP, сертификация станет обязательной с 15 октября. Пропуска должны будут иметь сотрудники государственных и частных компаний. При этом штраф рискуют получить все, в том числе и работодатели, если не будут соблюдать правила. Некоторые могут быть даже отстранены от обязанностей. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих. Они требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Долой Green Pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ.Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около десяти тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако акты насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.
https://ria.ru/20211003/amsterdam-1752879352.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/34/1555813495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb27758f63fbbddb10993557d32c1b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рим, джаред лето, новости культуры, в мире, марио драги, серджо маттарелла
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в Риме, сообщает
Independent со ссылкой на инстаграм артиста.
По словам Лето, в демонстрации он не участвовал, а лишь снимал происходящее на камеру и размещал это в соцсети. Однако полицейские приняли его за протестующего и брызнули в него слезоточивым газом.
"Попался на протесте в Италии", — подписал одну из сторис музыкант. И хотя на кадрах видно
, как сотрудники полиции в спецодежде пытаются следить за порядком, Джаред Лето не зафиксировал на видео момент, где его обезвреживают слезоточивым газом.
В издании отмечают, что акция протеста в Риме была проведена в ответ на новые постановления, требующие от рабочих иметь так называемые Green Pass (электронные COVID-сертификаты).
Green Pass ("зеленый пропуск") — это документ в бумажном или цифровом виде, который означает, что его владелец получил минимум одну дозу вакцины против коронавируса, имеет отрицательный тест или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.
По данным AP, сертификация станет
обязательной с 15 октября. Пропуска должны будут иметь сотрудники государственных и частных компаний. При этом штраф рискуют получить все, в том числе и работодатели, если не будут соблюдать правила. Некоторые могут быть даже отстранены от обязанностей.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил
, что беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих. Они требовали отставки премьер-министра Марио Драги
и президента республики Серджо Маттареллы
, скандируя "Долой Green Pass!" и "Свобода! Свобода!".
Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ.
Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около десяти тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако акты насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.