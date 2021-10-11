https://ria.ru/20211011/leto-1754022154.html

Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии

Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии - РИА Новости, 11.10.2021

Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии

Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:16

2021-10-11T18:16

2021-10-11T18:16

культура

происшествия

рим

джаред лето

новости культуры

в мире

марио драги

серджо маттарелла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/34/1555813495_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_09715dad70e83bfd86919d9bfb89c896.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в Риме, сообщает Independent со ссылкой на инстаграм артиста. По словам Лето, в демонстрации он не участвовал, а лишь снимал происходящее на камеру и размещал это в соцсети. Однако полицейские приняли его за протестующего и брызнули в него слезоточивым газом. "Попался на протесте в Италии", — подписал одну из сторис музыкант. И хотя на кадрах видно, как сотрудники полиции в спецодежде пытаются следить за порядком, Джаред Лето не зафиксировал на видео момент, где его обезвреживают слезоточивым газом. В издании отмечают, что акция протеста в Риме была проведена в ответ на новые постановления, требующие от рабочих иметь так называемые Green Pass (электронные COVID-сертификаты). Green Pass ("зеленый пропуск") — это документ в бумажном или цифровом виде, который означает, что его владелец получил минимум одну дозу вакцины против коронавируса, имеет отрицательный тест или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. По данным AP, сертификация станет обязательной с 15 октября. Пропуска должны будут иметь сотрудники государственных и частных компаний. При этом штраф рискуют получить все, в том числе и работодатели, если не будут соблюдать правила. Некоторые могут быть даже отстранены от обязанностей. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих. Они требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Долой Green Pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ.Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около десяти тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако акты насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.

https://ria.ru/20211003/amsterdam-1752879352.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рим, джаред лето, новости культуры, в мире, марио драги, серджо маттарелла