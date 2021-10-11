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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211011/leto-1754022154.html
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии - РИА Новости, 11.10.2021
Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии
Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:16
2021-10-11T18:16
культура
происшествия
рим
джаред лето
новости культуры
в мире
марио драги
серджо маттарелла
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в Риме, сообщает Independent со ссылкой на инстаграм артиста. По словам Лето, в демонстрации он не участвовал, а лишь снимал происходящее на камеру и размещал это в соцсети. Однако полицейские приняли его за протестующего и брызнули в него слезоточивым газом. "Попался на протесте в Италии", — подписал одну из сторис музыкант. И хотя на кадрах видно, как сотрудники полиции в спецодежде пытаются следить за порядком, Джаред Лето не зафиксировал на видео момент, где его обезвреживают слезоточивым газом. В издании отмечают, что акция протеста в Риме была проведена в ответ на новые постановления, требующие от рабочих иметь так называемые Green Pass (электронные COVID-сертификаты). Green Pass ("зеленый пропуск") — это документ в бумажном или цифровом виде, который означает, что его владелец получил минимум одну дозу вакцины против коронавируса, имеет отрицательный тест или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. По данным AP, сертификация станет обязательной с 15 октября. Пропуска должны будут иметь сотрудники государственных и частных компаний. При этом штраф рискуют получить все, в том числе и работодатели, если не будут соблюдать правила. Некоторые могут быть даже отстранены от обязанностей. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих. Они требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Долой Green Pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ.Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около десяти тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако акты насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.
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происшествия, рим, джаред лето, новости культуры, в мире, марио драги, серджо маттарелла
18:16 11.10.2021
 

Джаред Лето пострадал во время протестов в Италии

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето пострадал на митинге против новых правил, связанных с COVID-19, который прошел в Риме, сообщает Independent со ссылкой на инстаграм артиста.
По словам Лето, в демонстрации он не участвовал, а лишь снимал происходящее на камеру и размещал это в соцсети. Однако полицейские приняли его за протестующего и брызнули в него слезоточивым газом.

"Попался на протесте в Италии", — подписал одну из сторис музыкант. И хотя на кадрах видно, как сотрудники полиции в спецодежде пытаются следить за порядком, Джаред Лето не зафиксировал на видео момент, где его обезвреживают слезоточивым газом.
В издании отмечают, что акция протеста в Риме была проведена в ответ на новые постановления, требующие от рабочих иметь так называемые Green Pass (электронные COVID-сертификаты).
Green Pass ("зеленый пропуск") — это документ в бумажном или цифровом виде, который означает, что его владелец получил минимум одну дозу вакцины против коронавируса, имеет отрицательный тест или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.
По данным AP, сертификация станет обязательной с 15 октября. Пропуска должны будут иметь сотрудники государственных и частных компаний. При этом штраф рискуют получить все, в том числе и работодатели, если не будут соблюдать правила. Некоторые могут быть даже отстранены от обязанностей.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих. Они требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Долой Green Pass!" и "Свобода! Свобода!".
Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ.
Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около десяти тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако акты насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 16:44Распространение коронавируса
В Амстердаме началась акция протеста против COVID-ограничений
 
КультураПроисшествияРимДжаред ЛетоНовости культурыВ миреМарио ДрагиСерджо Маттарелла
 
 
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