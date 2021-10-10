https://ria.ru/20211010/besporyadki-1753874583.html

В Риме задержали 12 участников беспорядков

В Риме задержали 12 участников беспорядков - РИА Новости, 10.10.2021

В Риме задержали 12 участников беспорядков

Государственная полиция Италии задержала минувшей ночью 12 человек, в том числе лидеров ультраправой политической организации "Новая сила" Роберто Фиоре и... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:27

2021-10-10T12:27

2021-10-10T12:27

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РИМ, 10 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Государственная полиция Италии задержала минувшей ночью 12 человек, в том числе лидеров ультраправой политической организации "Новая сила" Роберто Фиоре и Джулиано Кастеллино, за участие в беспорядках, происшедших в субботу в Риме во время манифестации противников так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), сообщила пресс-служба госполиции.Беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен агрессивно настроенных протестующих, которые требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Нет green pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.Одновременно небольшая группа протестующих, среди которых были активисты "Новой силы", совершили попытку захватить находящуюся в центре столицы штаб-квартиру крупнейшего национального профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ). Им удалось выбить дверь центрального входа и ненадолго проникнуть в помещение, однако практически сразу они были вытеснены из здания правоохранителями. Позднее фото- и видеозаписи этой акции позволили установить, что среди участников захвата находились Фиоре и Кастеллино.Противостояние между протестующими и полицией продолжалось в центре Рима до позднего вечера. Корреспондент РИА Новости видел в районе Дворца Киджи нескольких человек, которые получили небольшие травмы и спешно ретировались из центра. Рассеянные полицией манифестанты собирались в небольшие группы, выкрикивали лозунги, а порой и оскорбления в адрес политиков и правоохранителей. Некоторые из них вставали на колени на проезжей части, однако при приближении полицейских убегали.Квестура (полицейское управление Рима) распространила сообщение, в котором говорилось, что реакция правоохранителей была "пропорциональна" поведению протестующих, которые применили насилие. Сообщалось также об одном раненом полицейском.Драги и Маттарелла резко осудили происшедшее насилие, позвонили лидеру ВИКТ Маурицио Ландини и выразили ему солидарность. "Любое запугивание в отношении профсоюзов неприемлемо и должно быть отвергнуто с абсолютной твердостью", - указал в этой связи премьер-министр.Представители большинства парламентских партий Италии также осудили насилие со стороны противников green pass. "Это не манифестанты, это преступники… Хватит неслыханного насилия, хватит спекулировать на вакцинах и green pass: они спасают человеческие жизни" - написал в Facebook глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Видный деятель "Движения 5 звезд" также выразил солидарность с ВИКТ, которая, по его словам, "подверглась подлому нападению".В воскресенье Ландини в ходе митинга у штаб-квартиры ВИКТ потребовал распустить все политические организации фашистского толка в Италии и объявил, что 16 октября в Риме по призыву профсоюзов пройдет крупная антифашистская манифестация. "Те, кто хотели нас запугать и заставить молчать, должны знать, что ВИКТ, движение трудящихся нанесли поражение фашизму в этой стране. Нас не запугать!" - заявил он.

https://ria.ru/20210312/pasport-1600975154.html

https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, рим, мид италии, марио драги, серджо маттарелла, луиджи ди майо, коронавирус covid-19