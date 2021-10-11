https://ria.ru/20211011/kvartaly-1754074142.html

"Брусника" построит в Омске "Кварталы Драверта" на берегу Иртыша

"Брусника" построит в Омске "Кварталы Драверта" на берегу Иртыша - РИА Новости, 11.10.2021

"Брусника" построит в Омске "Кварталы Драверта" на берегу Иртыша

Правительство Омской области и администрация Омска подписали с компанией "Брусника" соглашение о реализации инвестпроекта "Кварталы Драверта", сообщили в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:54

2021-10-11T17:54

2021-10-11T17:56

омская область

новосибирская область

московская область (подмосковье)

александр бурков

эталон

иртыш (река)

жилье

евгений фомин

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Правительство Омской области и администрация Омска подписали с компанией "Брусника" соглашение о реализации инвестпроекта "Кварталы Драверта", сообщили в понедельник в пресс-службе облправительства.В июне на Петербургском международном экономическом форуме власти Омской области договорились о работе в области с двумя строительными компаниями – ГК "Эталон" и "Брусника". Соглашения касались строительства нового жилья на территориях комплексной застройки в Омске. Как рассказал Александр Бурков в интервью РИА Новости, "Эталон" планирует построить в Омской области более 1 миллиона квадратных метров жилья, а "Брусника" – более 300 тысяч. Соглашение с "Брусникой" рассчитано на 13 лет.Спустя пять месяцев губернатор Омской области Александр Бурков, исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин и директор компании "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский конкретизировали свои намерения в новом соглашении, которое переросло в инвестпроект по строительству жилого микрорайона "Кварталы Драверта"."Для нас важно, что появился истинный девелопер. Это строительная компания, которая подходит с душой к комплексной застройке. Это не просто строительство объекта из железобетона или из кирпича. Планировка территорий, строительство дорог, тротуаров, благоустройство, освещение, озеленение – всё делается комплексно. Для нас важно появление такой компании, как "Брусника", на территории города Омска для создания конкурентной среды", – цитирует пресс-служба облправительства Александра Буркова."Брусника" намерена сформировать для будущей застройки единый мастер-план, который предусматривает создание сбалансированной среды, включающей жилую, рекреационную, деловую, торговую, социальную функции. Не менее 5% жилья девелоперы передадут региону для детей-сирот и переселенцев из аварийного фонда в Омской области.В понедельник 11 октября стало известно, что новый микрорайон появится на левом берегу Иртыша в Омске на участках площадью 30 гектаров в границах улиц 1-я Рыбачья и Шаронова. Выйти на площадку застройщик планирует в первом полугодии 2022 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 17 миллиардов рублей. Сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет составит 1,5 миллиарда рублей, в региональный – 1,1 миллиарда рублей."Мы верим в Омск, верим в регион и эту территорию. Нам очень импонирует активная позиция губернаторской команды, которая работает с инвесторами и создает необходимые условия для привлечения инвестиций на территорию, поэтому мы здесь", – приводятся слова директора компании "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексея Круковского."Брусника" - девелопер жилья, основанный в 2004 году и работающий на рынках Свердловской, Тюменской, Новосибирской областей, ХМАО и Подмосковья.Пётр Драверт, по данным сайта ОмГАУ имени Столыпина, - известный ученый-минералог , исследователь природных богатств Сибири, в XX веке был заведующим кафедрой минералогии и геологии этого института. Именем Драверта назван геологический памятник на правом берегу Иртыша в 60 километрах от Омска, который уникален нетипичными для равнинного региона перепадами рельефа. Считается, что "Берег Драверта" образовался несколько тысячелетий назад, там обнаружены стоянки древних людей.

https://ria.ru/20211007/omsk-1753511935.html

https://ria.ru/20211009/omsk-1753794074.html

https://ria.ru/20211011/ekaterinburg-1753644481.html

новосибирская область

московская область (подмосковье)

иртыш (река)

омская область

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новосибирская область, московская область (подмосковье), александр бурков, эталон, иртыш (река), жилье, евгений фомин, омская область