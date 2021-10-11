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"Бережем психику": украинский завод-гигант довели до краха
Уникальный судостроительный завод на Украине довели до краха - РИА Новости, 11.10.2021
"Бережем психику": украинский завод-гигант довели до краха
Черноморский судостроительный завод, располагающийся в украинском Николаеве, находится в состоянии полного краха. Об этом сообщает "Громадське". РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:00
2021-10-11T02:00
в мире
военно-морские силы украины
николаев (украина)
ситуация на украине
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Черноморский судостроительный завод, располагающийся в украинском Николаеве, находится в состоянии полного краха. Об этом сообщает "Громадське".Предприятие, бывшее в Советском Союзе единственным, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли, в настоящее время не существует уже ни фактически – много зданий разрушены, оборудование вывезено, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО "Черноморский судостроительный завод", констатируется в материале.После распада СССР завод держался только за счет заказов из России, однако после госпереворота в Киеве в 2014 году сотрудничество с Россией попало под запрет, из-за чего предприятие обанкротилось.По словам ликвидатора завода Ольги Протасовой, имущество завода было распродано, а вырученные средства в размере 151 миллиона гривен (около 370 миллионов рублей) пошли на выплату долгов предприятия.Экс-заместитель гендиректора ЧСЗ пожаловался, что бывших работников не пускают на территорию завода, говоря, что тем самым "берегут им психику". Ситуацию на предприятии он сравнил с последствиями немецкой оккупации в годы войны.Как сообщает "Громадське" со ссылкой на мнение главного редактора сайта "Морские бизнес-новости Украины" Александра Диордиева, причина заключается в том, что заводу не повезло с владельцем –Вадимом Новинским. "Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ — это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность", - полагает эксперт.Ранее, в августе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот. Он выступил с утверждением, что страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210909/ukraina-1749290621.html
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в мире, военно-морские силы украины, николаев (украина), ситуация на украине
02:00 11.10.2021
 
Уникальный судостроительный завод на Украине довели до краха

"Громадське": уникальный судостроительный завод на Украине довели до краха

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНедостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Недостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Черноморский судостроительный завод, располагающийся в украинском Николаеве, находится в состоянии полного краха. Об этом сообщает "Громадське".
Предприятие, бывшее в Советском Союзе единственным, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли, в настоящее время не существует уже ни фактически – много зданий разрушены, оборудование вывезено, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО "Черноморский судостроительный завод", констатируется в материале.
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После распада СССР завод держался только за счет заказов из России, однако после госпереворота в Киеве в 2014 году сотрудничество с Россией попало под запрет, из-за чего предприятие обанкротилось.
По словам ликвидатора завода Ольги Протасовой, имущество завода было распродано, а вырученные средства в размере 151 миллиона гривен (около 370 миллионов рублей) пошли на выплату долгов предприятия.
Экс-заместитель гендиректора ЧСЗ пожаловался, что бывших работников не пускают на территорию завода, говоря, что тем самым "берегут им психику". Ситуацию на предприятии он сравнил с последствиями немецкой оккупации в годы войны.
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Как сообщает "Громадське" со ссылкой на мнение главного редактора сайта "Морские бизнес-новости Украины" Александра Диордиева, причина заключается в том, что заводу не повезло с владельцем –Вадимом Новинским. "Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ — это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность", - полагает эксперт.
Ранее, в августе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года страна планирует построить большой военно-морской флот. Он выступил с утверждением, что страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других странах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВоенно-морские силы УкраиныНиколаев (Украина)Ситуация на Украине
 
 
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