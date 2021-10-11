https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753941004.html
Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция
Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция - РИА Новости, 11.10.2021
Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция
Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:15
2021-10-11T06:15
2021-10-11T09:28
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями.Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность гораздо меньше, чем у невакцинированных.Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, среди тех, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди вакцинированных в России от коронавируса почти никто не умер, а штаммом дельта заболевают не более двух процентов поставивших прививку.
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753940799.html
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
06:15 11.10.2021 (обновлено: 09:28 11.10.2021)
Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция
В Роспотребнадзоре сообщили, что средняя продолжительность течения COVID-19 составляет 11 дней