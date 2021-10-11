https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753941004.html

Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция

Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция - РИА Новости, 11.10.2021

Врачи рассказали, сколько в среднем длится коронавирусная инфекция

Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:15

2021-10-11T06:15

2021-10-11T09:28

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями.Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность гораздо меньше, чем у невакцинированных.Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, среди тех, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди вакцинированных в России от коронавируса почти никто не умер, а штаммом дельта заболевают не более двух процентов поставивших прививку.

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753940799.html

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова