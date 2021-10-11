https://ria.ru/20211011/fursaev-1753927644.html

Дмитрий Фурсаев: наш университет дает кратчайший путь в "нобелевскую" науку

Дмитрий Фурсаев: наш университет дает кратчайший путь в "нобелевскую" науку - РИА Новости, 11.10.2021

Дмитрий Фурсаев: наш университет дает кратчайший путь в "нобелевскую" науку

Государственный университет в подмосковной Дубне в будущем году ждет первый выпуск своей инженерной школы, которая готовит специалистов по конструированию и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:00

2021-10-11T11:00

2021-10-11T11:04

общество

интервью

троицк

московская область (подмосковье)

дубна

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

объединенный институт ядерных исследований

кронштадт

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Государственный университет в подмосковной Дубне в будущем году ждет первый выпуск своей инженерной школы, которая готовит специалистов по конструированию и эксплуатации физических установок, в том числе "меганаучных", позволяющих совершать новые прорывные открытия в разных областях. В чем заключается миссия университета, каковы его преимущества перед другими вузами и как он может помочь развитию Подмосковья, в интервью РИА Новости рассказал ректор университета Дмитрий Фурсаев.– Дмитрий Владимирович, в чем, на ваш взгляд, особенность работы университета "Дубна" как вуза в одном из крупнейших российских наукоградов? Только ли самостоятельный статус (в отличие, например, от филиалов наших главных университетов в других наукоградах) или что-то еще?– Дубна, безусловно, немыслима без крупного учреждения высшего образования, может быть, и нескольких. Наш наукоград – площадка, "намоленная" предыдущими поколениями, ее отцами-основателями. Основная характеристика наукограда – превалирующая концентрация в нем интеллектуального потенциала, специалистов самой высокой квалификации. Это ученые, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, передовые конструкторы, инженеры.Задача вуза в наукограде, по крайней мере, нашего университета, – максимально воспроизводить этот интеллектуальный ресурс и использовать его для развития страны. Другая роль университета – выполнение сложных наукоемких разработок по заказу организаций наукограда. Хочу отметить, что роль нашего университета выходит за границы Дубны, так как вуз, располагаясь в разных городах, участвует в развитии всего Подмосковья.Нас весомо поддерживает губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, правительство Московской области. Будущее Подмосковья – быть высокотехнологичным регионом. Здесь расположено наибольшее число наукоградов, крупные промышленные предприятия, здесь другой стиль жизни, чем в столице.Мне кажется, через какое-то время Подмосковье могло бы стать территорией, напоминающей "Кремниевую долину". Функция нашего университета – обеспечивать весомый вклад вуза в такое развитие региона.– Насколько, по-вашему, конкурентоспособен университет "Дубна" помимо места своего расположения – не так далеко от Москвы и вместе с крупным мировым научным центром, Объединенным институтом ядерных исследований? Вообще, как можно оценить эту конкурентоспособность?– Я бы ответил одной фразой – у наших студентов самый короткий путь в науку мирового уровня, от момента поступления в университет до прихода в научный коллектив, имеющий нобелевский потенциал.Студент на третьем курсе встречает научного руководителя, который занимается актуальными научными задачами, получает от него тему для бакалаврской работы. Если молодой человек успешно выполняет эту работу, его принимают в научный коллектив. Далее – магистратура. Пятый-шестой курсы – это научная публикация в составе авторского коллектива, причем публикация, которая может "выстрелить" очень сильно.Я не говорю, что именно такой путь проходят все студенты. Но у талантливых, мотивированных молодых людей так и происходит.– Какие учебные и, может быть, исследовательские программы в университете выполняются для ОИЯИ и совместно с ним, а также в партнерстве с другими центрами?– В интересах ОИЯИ, прежде всего, реализуются программы подготовки инженеров-физиков, специалистов в области ядерной физики, теоретической физики, биофизики, нанотехнологий, электроники, а также ГРИД– и других информационных технологий. У нас каждый год около 120 ученых ОИЯИ преподают на условиях совместительства. Для университета это еще один элемент конкурентоспособности, в данном случае по кадровому потенциалу. Я считаю, что и университет, в свою очередь, вносит ощутимый вклад в достижения ОИЯИ.– Можете ли вы рассказать о каких-то конкретных таких программах?– Конечно. В составе университета работают семь базовых кафедр ОИЯИ. Кроме этого есть образовательные проекты, которые мы называем проектами "опережающего" уровня и рассматриваем, как подготовку специалистов под определенные задачи. Один из таких проектов – Международная инженерная школа, которая была создана по инициативе ОИЯИ. Это углубленная подготовка специалистов, которые в будущем смогут работать на установках класса "мегасайенс". Разумеется, эти кадры будут востребованы не только в ОИЯИ. Первый выпуск инженерной школы состоится в 2022 году.Из образовательных проектов опережающего уровня необходимо отметить и Школу аналитики больших данных. Это тоже совместная инициатива с ОИЯИ. Задача школы шире, чем готовить специалистов в области Big Data для науки. Мы понимаем, что такого уровня специалисты будут очень востребованы в крупных коммерческих компаниях, например, там, где необходим анализ рынков и так далее.Подобные образовательные проекты – это совместные "инвестиции" университета и ОИЯИ (институт помогает в развитии соответствующей инфраструктуры и финансирует ряд других расходов). Мы считаем, что школы являются драйверами развития остальных университетских образовательных программ.Университет имеет филиал в наукограде Протвино, ориентированный на подготовку кадров для Института физики высоких энергий Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". В этой научной организации также будет разворачиваться один из проектов класса "мегасайенс". За целевой подготовкой к нам обращался и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ТРИНИТИ (город Троицк), это институт "Росатома".У нас есть и возможности по переподготовке кадров под заказ той или иной компании. Например, сейчас мы активно работаем с компанией "Кронштадт", которая c этого года локализует в Дубне производство беспилотников. В сжатые сроки для создаваемого предприятия нужно сформировать внушительный производственный коллектив. Университет обеспечивает переподготовку сотен специалистов по производству изделий из композитных материалов.– А как эти школы организованы на практике? Это факультативное образование для студентов или отдельный поток?– Это дополнительное образование для ребят, и причем бесплатное, за которое они одновременно со стандартным дипломом получают еще один документ об образовании. Более того, слушателям школ мы выплачиваем дополнительную стипендию, потому что считаем, что для них эти занятия большая нагрузка. Обучение в школах происходит во второй половине дня после окончания основной учебы.На каждую из школ поступает ежегодно человек по 30 с разных направлений подготовки– Что касается кооперации с крупными компаниями и корпорациями – университет, как сообщалось, сотрудничает с входящим в "Росатом" предприятием "Дедал", создающим системы безопасности крупных объектов. А идут ли к вам другие партнеры – в том числе, например, "Роскосмос", "Ростех"?– Да, мы работаем с компанией "Дедал", это наш хороший партнер. По ее запросу открыт профиль на одной из бакалаврских программ, который называется "Конструирование и технологии систем физической защиты".В прошлом году была открыта магистерская программа "Интеллектуальные технологии в управлении цифровым производством", которую мы сделали по предложению ФГУП "Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук", расположенным в наукограде Черноголовка.– А в чем для университета польза от таких программ? По логике, они же не должны превращаться в своего рода улицу с односторонним движением.– Открытие новой программы или нового профиля это элементы непрерывной трансформации образовательного ландшафта университета под новые запросы рынка труда, синхронизация развития университета и социума. Как правило, организации, "заказчики" таких новаций, ставят перед университетом не просто новые задачи, но и являются источником преподавательских кадров, предоставляют площадки (базы) для проведения практики студентов. Очень многие наши партнеры посильно помогают в развитии инфраструктуры университета.В этом плане особенно весом вклад ОИЯИ, при содействии которого в университете ежегодно открывается одна или две научно-образовательные структуры или лаборатории. В этом году существенную помощь университету оказали 3 компании-резидента Особой экономической зоны "Дубна". При их содействии были открыты лаборатория сенсорных систем, лаборатория проточных аккумуляторов и учебный комплекс "Промышленные и инженерные технологии". Международный аэропорт "Шереметьево" на базе филиала университета в подмосковном Дмитрове создает "мини-аэропорт" для подготовки специалистов по наземному обслуживанию воздушных судов.– Насколько активно в практику университета будут входить "цифровые двойники" разных исследовательских установок, расположенных в других местах?– Такой процесс уже имеет место. Приведу несколько примеров из нашей практики применения "цифровых двойников" в тех программах, где обучение на реальном оборудовании слишком затратно. В рамках курса "Сетевые технологии" мы сделали и применяем цифровой двойник аппаратного стенда, позволяющий вести измерения параметров сигнала, распространяющегося вдоль протяженной линии связи. В университете существует виртуальная компьютерная лаборатория – "цифровой двойник" серверов, из которых можно собирать вычислительные кластеры. Такой двойник используется для подготовки специалистов по параллельным вычислениям. Наконец, совсем недавно нашими специалистами на основе технологий виртуальной реальности разработан стенд для обучения управления трактором и его механизмами. Этот же стенд позволяет осуществлять дистанционное управление настоящим трактором.

https://ria.ru/20210609/universitety-1736363400.html

https://ria.ru/20210326/institut-1602611567.html

https://na.ria.ru/20211001/ege-1752684912.html

https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html

троицк

московская область (подмосковье)

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, троицк, московская область (подмосковье), дубна, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенный институт ядерных исследований, кронштадт, навигатор абитуриента, университетская наука