https://ria.ru/20211011/direktor-1754065815.html
В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик
В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик - РИА Новости, 11.10.2021
В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик
Директор школы № 51 в Махачкале, где погиб подросток, уволен, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки Дагестана. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:20
2021-10-11T17:20
2021-10-11T19:38
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 11 окт — РИА Новости. Директор школы № 51 в Махачкале, где погиб подросток, уволен, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.Там добавили, что от работы также отстранили его заместителя.Позднее в пресс-службе Минздрава Дагестана заявили, что бывшего главу образовательного учреждения госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом.Ранее МВД по региону сообщило, что в учебном заведении девятиклассник ранил сверстника ножом, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Против директора школы и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html
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Cледователи работают в здании лицея в Махачкале
Директор школы в Махачкале и его зам уволены, после того как один девятиклассник смертельно ранил другого, сообщили РИА Новости в минобрнауки Дагестана. В самой школе работают следователи.
2021-10-11T17:20
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
17:20 11.10.2021 (обновлено: 19:38 11.10.2021)
В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик
В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик от ножевого ранения