https://ria.ru/20211011/direktor-1754065815.html

В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик

В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик - РИА Новости, 11.10.2021

В Махачкале уволили директора школы, где погиб ученик

Директор школы № 51 в Махачкале, где погиб подросток, уволен, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки Дагестана. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:20

2021-10-11T17:20

2021-10-11T19:38

происшествия

махачкала

школа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 11 окт — РИА Новости. Директор школы № 51 в Махачкале, где погиб подросток, уволен, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.Там добавили, что от работы также отстранили его заместителя.Позднее в пресс-службе Минздрава Дагестана заявили, что бывшего главу образовательного учреждения госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом.Ранее МВД по региону сообщило, что в учебном заведении девятиклассник ранил сверстника ножом, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Против директора школы и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1754016656.html

махачкала

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Cледователи работают в здании лицея в Махачкале Директор школы в Махачкале и его зам уволены, после того как один девятиклассник смертельно ранил другого, сообщили РИА Новости в минобрнауки Дагестана. В самой школе работают следователи. 2021-10-11T17:20 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия