https://ria.ru/20211011/dagestan-1754024727.html

В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы

В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы - РИА Новости, 11.10.2021

В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы

Против директора дагестанской школы, где один школьник зарезал другого, и его зама по воспитательной работе возбуждено дело о халатности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:37

2021-10-11T14:37

2021-10-11T14:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Против директора дагестанской школы, где один школьник зарезал другого, и его зама по воспитательной работе возбуждено дело о халатности, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным СК, 11 октября в школе №51 Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в которой один нанес удар ножом другому. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "халатность", а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/makhachkala-1754007256.html

махачкала

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, республика дагестан, россия