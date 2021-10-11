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В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы
В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы - РИА Новости, 11.10.2021
В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы
Против директора дагестанской школы, где один школьник зарезал другого, и его зама по воспитательной работе возбуждено дело о халатности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:37
2021-10-11T14:37
2021-10-11T14:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Против директора дагестанской школы, где один школьник зарезал другого, и его зама по воспитательной работе возбуждено дело о халатности, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным СК, 11 октября в школе №51 Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в которой один нанес удар ножом другому. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "халатность", а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211011/makhachkala-1754007256.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, республика дагестан, россия
14:37 11.10.2021 (обновлено: 14:52 11.10.2021)
В Махачкале возбудили дела против директора, завуча и охраны школы
Против директора, завуча и охраны школы в Махачкале, где убили ученика, возбудили дело