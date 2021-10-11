https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html

Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала

Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала - РИА Новости, 11.10.2021

Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала

Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки YouTube-канала "Навальный live". РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:30

2021-10-11T15:30

2021-10-11T15:37

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

москва

алексей навальный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281481_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_c7da6178ba4f9719adbc47777a755176.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки YouTube-канала "Навальный live"."В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали РИА Новости в суде.Как ранее сообщили в суде, ответчиками по иску заявлены Генпрокуратура и Роскомнадзор.Как пояснил РИА Новости адвокат истца, Навальный требовал признать незаконной блокировку своего сайта и YouTube-канала "Навальный live".Ранее на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы была опубликована информация по документу Ма-1361/2021, Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Основная суть исковых требований не изложена, однако указывается, что дело - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти.

https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599502.html

https://ria.ru/20211007/demarsh-1753540995.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, москва, алексей навальный, россия