https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала - РИА Новости, 11.10.2021
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала
Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки YouTube-канала "Навальный live". РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:30
2021-10-11T15:30
2021-10-11T15:37
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
москва
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки YouTube-канала "Навальный live"."В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали РИА Новости в суде.Как ранее сообщили в суде, ответчиками по иску заявлены Генпрокуратура и Роскомнадзор.Как пояснил РИА Новости адвокат истца, Навальный требовал признать незаконной блокировку своего сайта и YouTube-канала "Навальный live".Ранее на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы была опубликована информация по документу Ма-1361/2021, Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Основная суть исковых требований не изложена, однако указывается, что дело - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти.
https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599502.html
https://ria.ru/20211007/demarsh-1753540995.html
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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, москва, алексей навальный, россия
15:30 11.10.2021 (обновлено: 15:37 11.10.2021)
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре по блокировке YouTube-канала
Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору по блокировке YouTube-канала