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Наука
https://ria.ru/20211011/bfu-1753533835.html
Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум?
Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум? - РИА Новости, 11.10.2021
Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум?
Создание прямого канала связи между компьютером и мозгом станет очередным достижением нейротехнологий в самое ближайшее время, уверены ученые. Будущий... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:00
2021-10-11T12:05
наука
калининград
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
искусственный интеллект
технологии
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Создание прямого канала связи между компьютером и мозгом станет очередным достижением нейротехнологий в самое ближайшее время, уверены ученые. Будущий искусственный интеллект (ИИ), способный решать задачи без жесткого алгоритма, также будет опираться именно на нейросети новых поколений. О важных результатах в этой области РИА Новости рассказал профессор-исследователь Института живых систем Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ) Александр Каплан.Нейроны – нервные клетки, составляющие основную массу мозга и отвечающие за прохождение электрических сигналов в организме. Изучение их активности и создание искусственных нейросетей позволяет не только лучше понять механизмы распространения информации в биологических системах, но и разрабатывать различные инструменты для автоматизированной обработки данных.Творение или творец?С тех пор, как во время второй мировой войны британские математики и кибернетики создали системы автоматического наведения зениток по данным радиолокатора, началась эра развития и широкого внедрения ИИ в технические системы, главным образом – в системы управления и связи.Принципиальным моментом в этой эволюции, как считают ученые, стало изобретение Фрэнком Розенблаттом простого и эффективного инструмента моделирования ИИ – перцептрона, имитировавшего на компьютере работу элементарной нейронной сети. Развитие методов нейротехнологий с тех пор тесно взаимосвязано с концептуальным и техническим развитием ИИ."Именно нейротехнологии дают сегодня образцы систем, наиболее напоминающие "сильный" ИИ. Обучение лучших современных нейросетей может происходить практически с нуля, то есть без априорной информации, дающей образец действия. Так, шахматная программа Alpha Go Zero, не зная даже правил игры, за 21 день самостоятельного обучения превзошла лидеров шахматного мастерства среди людей", – рассказал Александр Каплан.Играют с человеком и выигрывают сегодня все еще "слабые", то есть "не рассуждающие" ИИ. Для того, чтобы искусственный интеллект был способен к абстрактному мышлению и интуитивному принятию верных решений, ему необходима некая модель глобальных закономерностей, аналогичная той, что формируется в человеческой психике. Именно эта "машинная психика", которая также будет основана на нейротехнологиях, по мнению эксперта, это ключ к будущему "сильному" ИИ.Кропотливые помощникиСовременные сети искусственных нейронов, как объяснил ученый, действуют тотальным перебором информации. За счет этого они способны группировать данные по едва заметным признакам, а затем легко соотносить эти группы с необходимыми для анализа параметрами."Например, в одном из наших исследований, мы крепим на голову человека сотни датчиков, регистрирующих биопотенциалы, и пытаемся среди них найти признаки какого-то заболевания. Это и есть любимая работа искусственных нейросетей. Когда нейросеть найдет, какие именно показатели связаны, например, с шизофренией, мы сможем самостоятельно, без ИИ двигаться дальше, изучая природу этой болезни", – отметил Александр Каплан.Подобный анализ перебором сегодня позволяет отказаться от человеческого труда во множестве сфер. А уже в ближайшие годы, по мнению эксперта, стоит ожидать революционных достижений также в фундаментальных и экспериментальных науках за счет применения новых нейросетей и элементов ИИ.Такие научные результаты будут связаны с применением многослойных нейронных сетей. Они позволят эффективно обобщать данные различных научных дисциплин, зачастую настолько "далеких" друг от друга, что человек охватить и осмыслить их не способен, объяснил ученый.Все понятно без словВажнейшее направление современных нейротехнологий – разработки в области нейроинтерфейсов, направленные на создание каналов прямой связи между мозгом и компьютером. Подобные системы сегодня востребованы в реабилитационной медицине, но главное их применение, как считает эксперт, – разработка устройств, управляемых напрямую мозгом.Одна из центральных идей в развитии нейроинтерфейсов – возможность распознавания "командных" паттернов в электрических сигналах мозга. В последнее время, по словам эксперта, эта задача все чаще решается с помощью элементов ИИ и сети искусственных нейронов разной логики и сложности.ИИ и мозг в одной упряжкеНастоящим прорывом в сфере нейроинтерфейсных технологий, по словам эксперта, станет создание полноценного канала связи "Мозг-ИИ", разработка которого уже заложена в научные планы БФУ. Идея такой системы в том, что процесс распознавания внутренних образов и намерений человека по электроэнцефалограмме станет интерактивным: и мозг, и ИИ-модуль будут непрерывно взаимно подстраиваться, облегчая работу друг друга.Зафиксировав "взаимопонимание" естественных и искусственных нейронных сетей в стартовой точке, можно укреплять их связь за счет совместного анализа все большего числа образов и соответствующих им намерений. По словам эксперта, это приведет к формированию естественного мозг-машинного языка.В БФУ создан Центр нейротехнологий и машинного обучения, объединяющий усилия математиков, физиков, инженеров, программистов, нейрофизиологов, медиков и философов. По словам ученого, подобный комплексный подход наиболее эффективен для создания новых элементов ИИ, "заточенных" для решения актуальных задач в здравоохранении, управлении здоровым образом жизни, социальном мониторинге, образовании и множестве других практических областей.Недавно в БФУ состоялась III международная конференция "Нейротехнологии и нейроинтерфейсы". Событие, посвященное актуальным проблемам этой области науки и техники, прошло при участии ведущих специалистов из разных стран.
https://ria.ru/20210301/mgppu-1599103752.html
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калининград, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, искусственный интеллект, технологии
09:00 11.10.2021 (обновлено: 12:05 11.10.2021)
 

Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум?

© Фото : БФУ им. КантаПроведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : БФУ им. Канта
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Создание прямого канала связи между компьютером и мозгом станет очередным достижением нейротехнологий в самое ближайшее время, уверены ученые. Будущий искусственный интеллект (ИИ), способный решать задачи без жесткого алгоритма, также будет опираться именно на нейросети новых поколений. О важных результатах в этой области РИА Новости рассказал профессор-исследователь Института живых систем Балтийского федерального университета им. И.Канта (БФУ) Александр Каплан.
Нейроны – нервные клетки, составляющие основную массу мозга и отвечающие за прохождение электрических сигналов в организме. Изучение их активности и создание искусственных нейросетей позволяет не только лучше понять механизмы распространения информации в биологических системах, но и разрабатывать различные инструменты для автоматизированной обработки данных.

Творение или творец?

С тех пор, как во время второй мировой войны британские математики и кибернетики создали системы автоматического наведения зениток по данным радиолокатора, началась эра развития и широкого внедрения ИИ в технические системы, главным образом – в системы управления и связи.
Принципиальным моментом в этой эволюции, как считают ученые, стало изобретение Фрэнком Розенблаттом простого и эффективного инструмента моделирования ИИ – перцептрона, имитировавшего на компьютере работу элементарной нейронной сети. Развитие методов нейротехнологий с тех пор тесно взаимосвязано с концептуальным и техническим развитием ИИ.
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Ученые совместили магнитные поля мозга и глаза для управления компьютером
"Именно нейротехнологии дают сегодня образцы систем, наиболее напоминающие "сильный" ИИ. Обучение лучших современных нейросетей может происходить практически с нуля, то есть без априорной информации, дающей образец действия. Так, шахматная программа Alpha Go Zero, не зная даже правил игры, за 21 день самостоятельного обучения превзошла лидеров шахматного мастерства среди людей", – рассказал Александр Каплан.
Играют с человеком и выигрывают сегодня все еще "слабые", то есть "не рассуждающие" ИИ. Для того, чтобы искусственный интеллект был способен к абстрактному мышлению и интуитивному принятию верных решений, ему необходима некая модель глобальных закономерностей, аналогичная той, что формируется в человеческой психике. Именно эта "машинная психика", которая также будет основана на нейротехнологиях, по мнению эксперта, это ключ к будущему "сильному" ИИ.

Кропотливые помощники

Современные сети искусственных нейронов, как объяснил ученый, действуют тотальным перебором информации. За счет этого они способны группировать данные по едва заметным признакам, а затем легко соотносить эти группы с необходимыми для анализа параметрами.
"Например, в одном из наших исследований, мы крепим на голову человека сотни датчиков, регистрирующих биопотенциалы, и пытаемся среди них найти признаки какого-то заболевания. Это и есть любимая работа искусственных нейросетей. Когда нейросеть найдет, какие именно показатели связаны, например, с шизофренией, мы сможем самостоятельно, без ИИ двигаться дальше, изучая природу этой болезни", – отметил Александр Каплан.
© Фото : БФУ им. КантаПроведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
1 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
© Фото : БФУ им. КантаПроведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
2 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
© Фото : БФУ им. КантаПроведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
3 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
© Фото : БФУ им. КантаАлександр Каплан
Александр Каплан
4 из 4
Александр Каплан
© Фото : БФУ им. Канта
1 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
2 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
3 из 4
Проведение эксперимента с электроэнцефалограммой и транскраниальной магнитной стимуляцией
© Фото : БФУ им. Канта
4 из 4
Александр Каплан
© Фото : БФУ им. Канта
Подобный анализ перебором сегодня позволяет отказаться от человеческого труда во множестве сфер. А уже в ближайшие годы, по мнению эксперта, стоит ожидать революционных достижений также в фундаментальных и экспериментальных науках за счет применения новых нейросетей и элементов ИИ.
Такие научные результаты будут связаны с применением многослойных нейронных сетей. Они позволят эффективно обобщать данные различных научных дисциплин, зачастую настолько "далеких" друг от друга, что человек охватить и осмыслить их не способен, объяснил ученый.

Все понятно без слов

Важнейшее направление современных нейротехнологий – разработки в области нейроинтерфейсов, направленные на создание каналов прямой связи между мозгом и компьютером. Подобные системы сегодня востребованы в реабилитационной медицине, но главное их применение, как считает эксперт, – разработка устройств, управляемых напрямую мозгом.
Одна из центральных идей в развитии нейроинтерфейсов – возможность распознавания "командных" паттернов в электрических сигналах мозга. В последнее время, по словам эксперта, эта задача все чаще решается с помощью элементов ИИ и сети искусственных нейронов разной логики и сложности.

"Прямо сейчас в моей лаборатории в БФУ развивается новое направление в технологиях нейроинтерфейсов. Мы предлагаем использовать мультимодальный ИИ, учитывающий сигналы не только мозга, но и мышц, а также движения глаз. Вместе с ИИ-зависимой тактильной стимуляцией это существенно повысит возможности определения намерений человека, например, для восстановления двигательной функции у постинсультных пациентов, а также для повышения эффективности спортивных тренировок".

Александр Каплан
Александр Каплан
профессор-исследователь Института живых систем БФУ им. И.Канта

ИИ и мозг в одной упряжке

Настоящим прорывом в сфере нейроинтерфейсных технологий, по словам эксперта, станет создание полноценного канала связи "Мозг-ИИ", разработка которого уже заложена в научные планы БФУ. Идея такой системы в том, что процесс распознавания внутренних образов и намерений человека по электроэнцефалограмме станет интерактивным: и мозг, и ИИ-модуль будут непрерывно взаимно подстраиваться, облегчая работу друг друга.
Зафиксировав "взаимопонимание" естественных и искусственных нейронных сетей в стартовой точке, можно укреплять их связь за счет совместного анализа все большего числа образов и соответствующих им намерений. По словам эксперта, это приведет к формированию естественного мозг-машинного языка.
В БФУ создан Центр нейротехнологий и машинного обучения, объединяющий усилия математиков, физиков, инженеров, программистов, нейрофизиологов, медиков и философов. По словам ученого, подобный комплексный подход наиболее эффективен для создания новых элементов ИИ, "заточенных" для решения актуальных задач в здравоохранении, управлении здоровым образом жизни, социальном мониторинге, образовании и множестве других практических областей.
Недавно в БФУ состоялась III международная конференция "Нейротехнологии и нейроинтерфейсы". Событие, посвященное актуальным проблемам этой области науки и техники, прошло при участии ведущих специалистов из разных стран.
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Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?Нейроинтерфейсы — технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли. То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет?
 
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