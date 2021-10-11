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https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html
СК возбудил 14 дел после отравления алкоголем в Оренбуржье
СК возбудил 14 дел после отравления алкоголем в Оренбуржье - РИА Новости, 11.10.2021
СК возбудил 14 дел после отравления алкоголем в Оренбуржье
После отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено уже 14 дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы, сообщила журналистам официальный представитель СК РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:52
2021-10-11T12:02
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
оренбургская область
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. После отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено уже 14 дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Отмечается, что на момент опубликования информации устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек. Всего, по данным следствия, пострадали от отравлений 64 человека."В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, произведенных в рамках расследования, установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. С момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, к настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.Продолжаются следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.Кроме того, при обысках в жилище одного из организаторов обнаружены более 1,8 миллиона рублей наличных. Также в рамках одного из обысков были обнаружены документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из Уфы, где произведены необходимые следственные действия.
https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, оренбургская область, светлана петренко, россия
11:52 11.10.2021 (обновлено: 12:02 11.10.2021)
 
СК возбудил 14 дел после отравления алкоголем в Оренбуржье

СК возбудил 14 дел и задержал 15 человек после отравления алкоголем в Оренбуржье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. После отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено уже 14 дел, задержаны 15 человек, из них восемь арестованы, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что на момент опубликования информации устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек. Всего, по данным следствия, пострадали от отравлений 64 человека.
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"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, произведенных в рамках расследования, установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. С момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, к настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
Продолжаются следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.
Кроме того, при обысках в жилище одного из организаторов обнаружены более 1,8 миллиона рублей наличных. Также в рамках одного из обысков были обнаружены документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из Уфы, где произведены необходимые следственные действия.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление суррогатным алкоголем в ОренбуржьеОренбургская областьСветлана ПетренкоРоссия
 
 
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