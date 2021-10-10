15:27 10.10.2021 (обновлено: 15:38 10.10.2021)
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме
Глава КПРФ Зюганов рассказал, чем займется партия в новой Госдуме
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одними из основных задач фракции КПРФ в Госдуме VIII созыва станут законодательное обеспечение в области образования и науки, демографическая и экономическая политика, рассказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
"Мы руководствовались посланием президента и своим программным политическим обеспечением: надо войти стране в пятерку, надо остановить вымирание, надо прекратить обнищание, обеспечить достойную жизнь и все сделать, чтобы ворваться в новейшие технологии", - обозначил Зюганов основные направления работы фракции в ГД в эфире телеканала "Россия 24".
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В частности, политик выделил закон об образовании, в котором прописаны "цикл, связанный с обучением, подготовкой молодого человека к школе, гарантии вузовского образования и первого рабочего места". Он подчеркнул, что документ могут внести одним из первых.
Другая тема, которой намерена заняться фракция, - демографическая политика. По словам Зюганова, в России "нужен большой комплекс мер, начиная от поддержки молодой мамы, детского питания, детской поликлиники, детского санатория, пионерского лагеря <…>, до первого рабочего места".
Среди экономических инициатив лидер КПРФ выделил необходимость "распорядиться ресурсами, олигархии наложить нормальный прогрессивный налог", поскольку в других странах "нигде нет меньше 20%" уровня налога для богатых.
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