Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/zyuganov-1753890463.html
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме - РИА Новости, 10.10.2021
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме
Одними из основных задач фракции КПРФ в Госдуме VIII созыва станут законодательное обеспечение в области образования и науки, демографическая и экономическая... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:27
2021-10-10T15:38
политика
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d0dd9f219b705edae24598868f399931.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одними из основных задач фракции КПРФ в Госдуме VIII созыва станут законодательное обеспечение в области образования и науки, демографическая и экономическая политика, рассказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов."Мы руководствовались посланием президента и своим программным политическим обеспечением: надо войти стране в пятерку, надо остановить вымирание, надо прекратить обнищание, обеспечить достойную жизнь и все сделать, чтобы ворваться в новейшие технологии", - обозначил Зюганов основные направления работы фракции в ГД в эфире телеканала "Россия 24".В частности, политик выделил закон об образовании, в котором прописаны "цикл, связанный с обучением, подготовкой молодого человека к школе, гарантии вузовского образования и первого рабочего места". Он подчеркнул, что документ могут внести одним из первых.Другая тема, которой намерена заняться фракция, - демографическая политика. По словам Зюганова, в России "нужен большой комплекс мер, начиная от поддержки молодой мамы, детского питания, детской поликлиники, детского санатория, пионерского лагеря &lt;…&gt;, до первого рабочего места".Среди экономических инициатив лидер КПРФ выделил необходимость "распорядиться ресурсами, олигархии наложить нормальный прогрессивный налог", поскольку в других странах "нигде нет меньше 20%" уровня налога для богатых.
https://ria.ru/20211008/esery-1753765254.html
https://ria.ru/20211008/kprf-1753763078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_56746fc212953e980d86e50ba287564d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
15:27 10.10.2021 (обновлено: 15:38 10.10.2021)
 
Зюганов рассказал, чем займется КПРФ в новой Госдуме

Глава КПРФ Зюганов рассказал, чем займется партия в новой Госдуме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одними из основных задач фракции КПРФ в Госдуме VIII созыва станут законодательное обеспечение в области образования и науки, демографическая и экономическая политика, рассказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
"Мы руководствовались посланием президента и своим программным политическим обеспечением: надо войти стране в пятерку, надо остановить вымирание, надо прекратить обнищание, обеспечить достойную жизнь и все сделать, чтобы ворваться в новейшие технологии", - обозначил Зюганов основные направления работы фракции в ГД в эфире телеканала "Россия 24".
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 22:00
Эсеры могут сохранить за собой четыре комитета в Госдуме
В частности, политик выделил закон об образовании, в котором прописаны "цикл, связанный с обучением, подготовкой молодого человека к школе, гарантии вузовского образования и первого рабочего места". Он подчеркнул, что документ могут внести одним из первых.
Другая тема, которой намерена заняться фракция, - демографическая политика. По словам Зюганова, в России "нужен большой комплекс мер, начиная от поддержки молодой мамы, детского питания, детской поликлиники, детского санатория, пионерского лагеря <…>, до первого рабочего места".
Среди экономических инициатив лидер КПРФ выделил необходимость "распорядиться ресурсами, олигархии наложить нормальный прогрессивный налог", поскольку в других странах "нигде нет меньше 20%" уровня налога для богатых.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 21:38
КПРФ может сохранить свои пять комитетов в Госдуме
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Эксперты выяснили, на что готовы россияне ради продвижения по карьере
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния