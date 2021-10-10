https://ria.ru/20211010/uspevaemost-1753893330.html
Кравцов призвал создать федеральную систему учета успеваемости
Кравцов призвал создать федеральную систему учета успеваемости - РИА Новости, 10.10.2021
Кравцов призвал создать федеральную систему учета успеваемости
Министерство просвещения России считает необходимым создать федеральную электронную систему учета успеваемости школьников, заявил глава ведомства Сергей... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:59
2021-10-10T15:59
2021-10-10T16:16
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Министерство просвещения России считает необходимым создать федеральную электронную систему учета успеваемости школьников, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость... Мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — введение федеральной системы", — сказал Кравцов, комментируя высказывание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его школе сменились три такие системы.По его мнению, требования, которые предъявляются к таким государственным системам, также могут минимизировать утечку персональных данных.
https://ria.ru/20211009/minprosvescheniya-1753796426.html
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
15:59 10.10.2021 (обновлено: 16:16 10.10.2021)
Кравцов призвал создать федеральную систему учета успеваемости
Минпросвещения считает необходимым создать федеральную систему учета успеваемости