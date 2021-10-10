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Биография Леонида Тягачева

Биография Леонида Тягачева - РИА Новости, 10.10.2021

Биография Леонида Тягачева

Российский государственный и спортивный деятель Леонид Васильевич Тягачев родился 10 октября 1946 года в поселке Деденево Дмитровского района (ныне Дмитровский... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:00

2021-10-10T03:00

2021-10-10T03:00

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Российский государственный и спортивный деятель Леонид Васильевич Тягачев родился 10 октября 1946 года в поселке Деденево Дмитровского района (ныне Дмитровский городской округ) Московской области. В дошкольном возрасте начал заниматься горными лыжами, с семи лет – в специализированной горнолыжной школе, принимал участие во всесоюзных и всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту, стал мастером спорта СССР, побеждал на чемпионатах СССР, входил в состав сборных команды страны, выступал в соревнованиях высокого ранга до 25-летнего возраста.Одновременно занимался футболом, в составе любительской команды стал победителем первенства СССР среди коллективов физической культуры, был удостоен звания мастера спорта СССР по футболу. В 1973 году окончил Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской (ныне его преемником является Московский государственный областной университет), получив квалификацию преподаватель физического воспитания средней школы. С 1971 по 1975 год проходил курс обучения в горнолыжной школе в Австрии, получил лицензию профессионального инструктора и тренера. Трудовую деятельность Леонид Тягачев начал в 1962 году рабочим на Дмитровском электромеханическом заводе. В 1966-1972 годах был инструктором на горнолыжной базе, затем старшим тренером отдела высшего спортивного мастерства Московского совета ДСО "Труд". В 1971 году был назначен старшим тренером по горнолыжному спорту Московской области. В качестве личного тренера ряда горнолыжников довел их до уровня сборной страны.В 1975 году был назначен главным тренером сборной СССР по горнолыжному спорту. Он также тренировал известных зарубежных горнолыжников. По итогам зимнего сезона 1980-1981 годов Леонид Тягачев был признан лучшим тренером FIS (Международного союза лыжного спорта) по горнолыжному спорту. Он участвовал в подготовке и проведении крупнейших международных соревнований по этому виду спорта во многих странах. В 1983-1985 годах – тренер сборной команды СССР по горнолыжному спорту по Узбекской ССР; советник правительства Узбекистана по вопросам спорта, туризма и отдыха.С 1985 года – главный тренер сборной команды СССР по горнолыжному спорту. В 1990-1992 годах был главным тренером сборной команды СССР по горнолыжному спорту Главного управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР. С 1992 года по 1996 год – главный тренер сборной команды РФ по горнолыжному спорту Республиканского учебно-методического центра (с 1993 года – Учебно-методический и медицинский центр Олимпийского комитета России).В 1992 году был избран президентом Федерации горнолыжного спорта России. В 1995 году в состав Федерации был включен сноуборд, и она стала называться Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России. Тягачев возглавлял федерацию до 2007 года, ныне является ее почетным президентом (с 2018 года федерация называется Российская Федерация горнолыжного спорта). В 1996-1999 годах Леонид Тягачев был председателем Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму. С 1997 года по 2001 год – первый вице-президент Олимпийского комитета России. С июля 2001 года – президент Олимпийского комитета России, в декабре 2005 года переизбран на второй срок, в декабре 2009 года – на третий.В 2006 году избран вице-президентом Международного союза лыжного спорта (International Ski Federation, FIS), в 2008 году вновь избран на этот пост. 4 марта 2010 года Леонид Тягачев сделал официальное объявление о своей отставке с поста президента Олимпийского комитета России. Он заявил, что как руководитель отечественного спорта несет ответственность за не оправдавшие ожиданий результаты российских олимпийцев на Зимних Олимпийских играх в 2010 году, где сборная страны заняла 11-е место в медальном зачете. С мая 2010 года Тягачев – почетный президент Олимпийского комитета России. С июля 2007 года по сентябрь 2018 года он был членом Совета Федерации (СФ) РФ, представителем от законодательного органа государственной власти Ростовской области. С декабря 2008 года по июнь 2010 года – заместитель председателя комиссии СФ по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения, с декабря 2011 года по ноябрь 2016 года – заместитель председателя комитета по международным делам. В 2019 году Тягачева избрали председателем попечительского совета Федерации лыжных гонок России. Леонид Тягачев награжден орденами Дружбы народов (1994), Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001) и III степени (2005), Серебряным Олимпийским орденом (2006), медалями СССР, Российской Федерации, зарубежных стран, является кавалером Золотого Почетного знака "Общественное признание" (2002). Имеет звания "Мастер спорта СССР", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" (2007), "Почетный гражданин города Дмитрова". Леонид Тягачев женат; у него две дочери и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, справки, леонид тягачев, россия