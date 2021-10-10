https://ria.ru/20211010/traur-1753876813.html
В Татарстане объявили день траура
В Татарстане объявили день траура - РИА Новости, 10.10.2021
В Татарстане объявили день траура
День траура объявлен в Татарстане 11 октября в связи с крушением самолета, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:47
2021-10-10T12:47
2021-10-10T12:49
происшествия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. День траура объявлен в Татарстане 11 октября в связи с крушением самолета, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - сказала Галимова.
https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане
12:47 10.10.2021 (обновлено: 12:49 10.10.2021)
В Татарстане объявили день траура
В Татарстане после крушения самолета объявили день траура