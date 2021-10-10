https://ria.ru/20211010/traur-1753876813.html

В Татарстане объявили день траура

В Татарстане объявили день траура - РИА Новости, 10.10.2021

В Татарстане объявили день траура

День траура объявлен в Татарстане 11 октября в связи с крушением самолета, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:47

2021-10-10T12:47

2021-10-10T12:49

происшествия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

крушение самолета l-410 в татарстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753872695_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_5ce699e7f3191b30faa9d5dd187c27a0.jpg

КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. День траура объявлен в Татарстане 11 октября в связи с крушением самолета, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры."На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - сказала Галимова.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане