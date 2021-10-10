https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753883613.html

В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов

В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов - РИА Новости, 10.10.2021

В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов

Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей, Татарстана находились в потерпевшем крушение самолете, сообщила руководитель... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:21

2021-10-10T14:21

2021-10-10T14:37

происшествия

челябинская область

йошкар-ола

республика татарстан (татарстан)

удмуртская республика (удмуртия)

кировская область

челябинск

уфа

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей, Татарстана находились в потерпевшем крушение самолете, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Уфа – шесть человек, из них двое живы, четверо погибли, Йошкар-Ола – один человек, выжил, Ульяновск – один человек, выжил, Удмуртия – три человека, один выжил, двое погибли, Татарстан – девять человек, все погибли, Кировская область – один человек, жив, Челябинск – один человек, погиб", - сказала Галимова журналистам.Президент республики Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что "по поводу тех лиц, которые погибли, к сожалению, здесь очень много гостей из соседних республик и нашей Республики Татарстан".Минниханов уточнил, что пострадавшие имеют "достаточно серьезные проблемы" со здоровьем, четверо из них уже доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один – в Республиканскую клиническую больницу в Казани. Еще один пострадавший также доставляется в медучреждение. "Всем, кто остался жив, оказывается медицинская помощь, делаем все, что необходимо для сохранения жизни этих людей", - сказал глава республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/l-410-1753877848.html

https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html

челябинская область

йошкар-ола

республика татарстан (татарстан)

удмуртская республика (удмуртия)

кировская область

челябинск

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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