Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753883613.html
В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов
В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов - РИА Новости, 10.10.2021
В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов
Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей, Татарстана находились в потерпевшем крушение самолете, сообщила руководитель... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:21
2021-10-10T14:37
происшествия
челябинская область
йошкар-ола
республика татарстан (татарстан)
удмуртская республика (удмуртия)
кировская область
челябинск
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753869134_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_af1355864c201fdbd978dc72815a9849.jpg
КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей, Татарстана находились в потерпевшем крушение самолете, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Уфа – шесть человек, из них двое живы, четверо погибли, Йошкар-Ола – один человек, выжил, Ульяновск – один человек, выжил, Удмуртия – три человека, один выжил, двое погибли, Татарстан – девять человек, все погибли, Кировская область – один человек, жив, Челябинск – один человек, погиб", - сказала Галимова журналистам.Президент республики Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что "по поводу тех лиц, которые погибли, к сожалению, здесь очень много гостей из соседних республик и нашей Республики Татарстан".Минниханов уточнил, что пострадавшие имеют "достаточно серьезные проблемы" со здоровьем, четверо из них уже доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один – в Республиканскую клиническую больницу в Казани. Еще один пострадавший также доставляется в медучреждение. "Всем, кто остался жив, оказывается медицинская помощь, делаем все, что необходимо для сохранения жизни этих людей", - сказал глава республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/l-410-1753877848.html
https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html
челябинская область
йошкар-ола
республика татарстан (татарстан)
удмуртская республика (удмуртия)
кировская область
челябинск
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753869134_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3e1daa78a9408cadd6e3bc1f2bb8400b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, челябинская область, йошкар-ола, республика татарстан (татарстан), удмуртская республика (удмуртия), кировская область, челябинск, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия, крушение самолета l-410 в татарстане
14:21 10.10.2021 (обновлено: 14:37 10.10.2021)
 
В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов

В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были жители семи регионов ПФО

© МЧС РоссииСпасательная операция на месте крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Кадр из видео
Спасательная операция на месте крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Кадр из видео
© МЧС России
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей, Татарстана находились в потерпевшем крушение самолете, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры.
Спасательная операция на месте крушения самолета с парашютистами в Татарстане. Кадр из видео
Вчера, 13:12В России
Пилоты самолета L-410 сообщали об отказе одного двигателя
"Уфа – шесть человек, из них двое живы, четверо погибли, Йошкар-Ола – один человек, выжил, Ульяновск – один человек, выжил, Удмуртия – три человека, один выжил, двое погибли, Татарстан – девять человек, все погибли, Кировская область – один человек, жив, Челябинск – один человек, погиб", - сказала Галимова журналистам.
Президент республики Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что "по поводу тех лиц, которые погибли, к сожалению, здесь очень много гостей из соседних республик и нашей Республики Татарстан".
Минниханов уточнил, что пострадавшие имеют "достаточно серьезные проблемы" со здоровьем, четверо из них уже доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, один – в Республиканскую клиническую больницу в Казани. Еще один пострадавший также доставляется в медучреждение. "Всем, кто остался жив, оказывается медицинская помощь, делаем все, что необходимо для сохранения жизни этих людей", - сказал глава республики.
На месте жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 14:18
Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета
 
ПроисшествияЧелябинская областьЙошкар-ОлаРеспублика Татарстан (Татарстан)Удмуртская Республика (Удмуртия)Кировская областьЧелябинскУфаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния