https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html

Минниханов назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане

Минниханов назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Минниханов назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане

У потерпевшего крушение в Татарстане самолета Л-410 отказал один из двигателей, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:40

2021-10-10T12:40

2021-10-10T14:07

происшествия

республика татарстан (татарстан)

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. У потерпевшего крушение в Татарстане самолета Л-410 отказал один из двигателей, сообщил глава республики Рустам Минниханов.По его словам, на высоте 70 метров пилоты доложили о неполадке и попросили вынужденную посадку."Полет, как мы видим, длился недолго, они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль газель, крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", — сказал Минниханов во время посещения места ЧП.Погибли 16 из 22 человек, находившихся на борту. Спасатели извлекли шестерых пострадавших, их госпитализировали в медучреждения Мензелинска и Набережных Челнов.Всего на месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

https://ria.ru/20211010/traur-1753876813.html

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане