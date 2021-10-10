12:40 10.10.2021 (обновлено: 14:07 10.10.2021)
Минниханов назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане
Минниханов заявил, что у разбившегося в Татарстане самолета отказал один из двигателей
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. У потерпевшего крушение в Татарстане самолета Л-410 отказал один из двигателей, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
По его словам, на высоте 70 метров пилоты доложили о неполадке и попросили вынужденную посадку.
Вчера, 12:47В Татарстане объявили день траура
"Полет, как мы видим, длился недолго, они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль газель, крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", — сказал Минниханов во время посещения места ЧП.
Погибли 16 из 22 человек, находившихся на борту. Спасатели извлекли шестерых пострадавших, их госпитализировали в медучреждения Мензелинска и Набережных Челнов.
Всего на месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.
В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.