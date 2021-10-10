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Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота
Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота - РИА Новости, 10.10.2021
Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота
Полиция задержала трех человек в связи со стрельбой в баре в городе Сент-Пол американского штата Миннесота. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:18
2021-10-10T21:18
2021-10-10T21:18
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Полиция задержала трех человек в связи со стрельбой в баре в городе Сент-Пол американского штата Миннесота.Ранее местные власти сообщили, что один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в баре."Наши следователи задержали трех мужчин, которые были причастны к насильственной смерти и стрельбе сегодня утром", - сообщило полицейское управление Сент-Пола в Twitter.Отмечается, что они под стражей и в больнице, поскольку они тоже пострадали в ходе стрельбы. Как только их выпишут, они отправятся в тюрьму, где будут ожидать решения об обвинении.
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в мире, twitter, миннесота, сент-пол
Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота
Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в городе Сент-Пол в штате Миннесота