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Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота

Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота - РИА Новости, 10.10.2021

Полиция США задержала трех человек из-за стрельбы в баре в штате Миннесота

Полиция задержала трех человек в связи со стрельбой в баре в городе Сент-Пол американского штата Миннесота. РИА Новости, 10.10.2021

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Полиция задержала трех человек в связи со стрельбой в баре в городе Сент-Пол американского штата Миннесота.Ранее местные власти сообщили, что один человек погиб, 14 пострадали в результате стрельбы в баре."Наши следователи задержали трех мужчин, которые были причастны к насильственной смерти и стрельбе сегодня утром", - сообщило полицейское управление Сент-Пола в Twitter.Отмечается, что они под стражей и в больнице, поскольку они тоже пострадали в ходе стрельбы. Как только их выпишут, они отправятся в тюрьму, где будут ожидать решения об обвинении.

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